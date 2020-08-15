شاهد الان انابيل تثير الجدل بعد وفاة إد ولورين وفيديو جديد لها بعد شائعات هروبها من متحف الرعب

انابيل دمية الرعب الأكثر رعبا وإثارة للجدل على الإطلاق، عرفها الكثيرون من خلال سلسلة أفلام “the conjuring” وبعد تبني إد ولورين وارين للدمية انابيل ووضعها في المتحف الخاص بهم في كونيتيكت الأمريكية أشتهرت بشكل أكبر وأصبحت محط جدل للكثيرون منهم من يؤمن بقصتها وقدراتها ومنهم من يراها خرافة، وعرف عن حقيقتها أن تلك الدمية anabelle كانت مملوكه من قبل طالبة بكلية التمريض وصديقتها وبعد الكثير من التحركات الغريبه لها علموا من خلال التواصل الروحاني أنها مستحوذ عليها من قبل طفله صغيره قتلت تدعى انابيل ومع تسارع الأحداث ومحاولة الدمية لقتل أحد أصدقاء الطالبة استطاع إد التدخل والسيطرة عليها وأخذها.

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إنتشرت الكثير من الأنباء منذ ساعات الصباح الأولى عن هروب الدمية أنابيل من متحف وارينز ، أثار ذلك الكثير من الجدل والشائعات الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، إلى أن تدخل المسئول عن متحف وارينز توني سبار ووريث إد ولورين ليظهر بفيديو عاجل يتحدث فيه عن الموضوع والشائعات العديدة.

توني سبار ينفي هروب انابيل من المتحف

نفى توني سبار وريث إد ولورين والمسئول عن متحف وارينز في ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية هربو الدمية الأكثر شهرة أنابيل وتحدث عن أنها موجودة في مأمن ويتم حراستها جيدا، كما أنه قد أكد أنها شائعات حدثت من خلال شخص قام بتحديث صفحة أنابيل على الموقع الأشهر ويكيبيديا مما أثار الكثير من الزعر بالولايات المتحدة الأمريكية.