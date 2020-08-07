شاهد الان “هنا” كيفية الانضمام إلى مسابقة الحلم أغسطس 2020 من مختلف الدول وتكلفة المكالمة “الخطوات”

نعرض كيفية الانضمام إلى مسابقة الحلم 2020 من مختلف الدول وتكلفة المكالمة، حيث أعلنت شاشة mbc على فتح باب الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 للموسم الثالث عشر في جميع دول الوطن العربي، بقيمة ربح ربح 3.000.000$، من أشهر المسابقات التي تقدمها مجموعة ام بي سي في الوطن العربي وتقوم على التفاعيلية، معتمدة على الحظ من خلال إرسال رسالة على أرقام مسابقة الحلم 2020 التابع لدولتك، ويتم الاختيار يوم السحب مسابقة الحلم 2020 بطريقة عشوائية على الهواء.
أرقام مسابقة الحلم 2020
إليكم رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من مختلف الدول بالجدول التالي:
دول الشرق الأوسط
|الدولة
|الشركة
|رقم مسابقة الحلم
|التكلفة
|مصر
|Etisalat
|95450
|5 جنيهات مصرية
|مصر
|Vodafone
|95450
|5 جنيهات مصرية
|مصر
|Orange
|95450
|5 جنيهات مصرية
|موريتانيا
|Mauritel
|1559
|400 أوقية موريتانية
|المغرب
|Inwi
|9669
|9 دراهم مغربية
|المغرب
|Orange
|9669
|9 دراهم مغربية
|تونس
|Tunisie Telecom
|85988
|1.44 دينار تونسي
|تونس
|Ooredoo
|85988
|1.44 دينار تونسي
|تونس
|ORANGE
|85988
|1.44 دينار تونسي
رقم مسابقة الحلم 2019 من دول الشام وشمال العراق
- الدولة الشركة رقم مسابقة الحلم التكلفة
- العراق Asiacell 2266 1500 دينار عراقي
- العراق Korek 2180 1 دولار
- العراق Zain 2833 1200 دينار عراقي
- الأردن Orange 98880 70 قرش
- الأردن Umniah 98858 70 قرش
- الأردن Zain 98858 70 قرش
- فلسطين Jawwal 1623 3.5 NIS
- فلسطين Wataniya 6750 3.5 NIS
- سوريا MTN 1736 75 ليرة سورية
- سوريا Syriatel 1736 75 ليرة سورية
- الكويت gsm 4141 –
- السعودية Mobily 650444 5 ريال سعودي
- السعودية Zain 755505 5 ريال سعودي
- الإمارات Etisalat 6070
- الإمارات du 3636
- البحرين Zain 94000
- البحرين Batelco 94000
- البحرين VIVA 98885
الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 لدول الخليج
|الدولة
|الشركة
|رقم مسابقة الحلم
|التكلفة
|البحرين
|VIVA
|98885
|500 فلس
|البحرين
|Batelco
|94000
|500 فلس
|السعودية
|Zain
|755505
|5 ريالات
|السعودية
|Mobily
|650444
|5 ريالات
|السعودية
|LEBARA
|313131
|5 ريالات
|السعودية
|Virgin Mobile
|300300
|5 ريالات
|السعودية
|Thuraya
|0088216101074
|حسب تعريفة شركة ثريا
|الكويت
|Zain
|96922
|500 فلس
|الكويت
|VIVA
|50640
|500 فلس
|الكويت
|GSM
|4141
|500 فلس
|الإمارات
|Etisalat
|6070
|5 دراهم
|الإمارات
|Du
|3636
|5 دراهم
|عمان
|GSM
|90434
|500 فلس
يجدر الإشارة إلى أن كيفية الانضمام إلى مسابقة الحلم 2020 والإشتراك من خلال إرسال رسالة نصية بها كلمة “حلم Dream أو reve وثم سيتم إرسال رسالة على رقمك ويطلب منك الإجابة على السؤال بشكل صحيح، أو الاتصال على الأرقام المذكورة.