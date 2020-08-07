شاهد الان “هنا” كيفية الانضمام إلى مسابقة الحلم أغسطس 2020 من مختلف الدول وتكلفة المكالمة “الخطوات”

نعرض كيفية الانضمام إلى مسابقة الحلم 2020 من مختلف الدول وتكلفة المكالمة، حيث أعلنت شاشة mbc على فتح باب الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 للموسم الثالث عشر في جميع دول الوطن العربي، بقيمة ربح ربح 3.000.000$، من أشهر المسابقات التي تقدمها مجموعة ام بي سي في الوطن العربي وتقوم على التفاعيلية، معتمدة على الحظ من خلال إرسال رسالة على أرقام مسابقة الحلم 2020 التابع لدولتك، ويتم الاختيار يوم السحب مسابقة الحلم 2020 بطريقة عشوائية على الهواء.

أرقام مسابقة الحلم 2020

إليكم رقم الاشتراك في مسابقة الحلم من مختلف الدول بالجدول التالي:

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دول الشرق الأوسط

الدولة الشركة رقم مسابقة الحلم التكلفة مصر Etisalat 95450 5 جنيهات مصرية مصر Vodafone 95450 5 جنيهات مصرية مصر Orange 95450 5 جنيهات مصرية موريتانيا Mauritel 1559 400 أوقية موريتانية المغرب Inwi 9669 9 دراهم مغربية المغرب Orange 9669 9 دراهم مغربية تونس Tunisie Telecom 85988 1.44 دينار تونسي تونس Ooredoo 85988 1.44 دينار تونسي تونس ORANGE 85988 1.44 دينار تونسي

رقم مسابقة الحلم 2019 من دول الشام وشمال العراق

الدولة الشركة رقم مسابقة الحلم التكلفة

العراق Asiacell 2266 1500 دينار عراقي

العراق Korek 2180 1 دولار

العراق Zain 2833 1200 دينار عراقي

الأردن Orange 98880 70 قرش

الأردن Umniah 98858 70 قرش

الأردن Zain 98858 70 قرش

فلسطين Jawwal 1623 3.5 NIS

فلسطين Wataniya 6750 3.5 NIS

سوريا MTN 1736 75 ليرة سورية

سوريا Syriatel 1736 75 ليرة سورية

الكويت gsm 4141 –

السعودية Mobily 650444 5 ريال سعودي

السعودية Zain 755505 5 ريال سعودي

الإمارات Etisalat 6070

الإمارات du 3636

البحرين Zain 94000

البحرين Batelco 94000

البحرين VIVA 98885

الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 لدول الخليج

الدولة الشركة رقم مسابقة الحلم التكلفة البحرين VIVA 98885 500 فلس البحرين Batelco 94000 500 فلس السعودية Zain 755505 5 ريالات السعودية Mobily 650444 5 ريالات السعودية LEBARA 313131 5 ريالات السعودية Virgin Mobile 300300 5 ريالات السعودية Thuraya 0088216101074 حسب تعريفة شركة ثريا الكويت Zain 96922 500 فلس الكويت VIVA 50640 500 فلس الكويت GSM 4141 500 فلس الإمارات Etisalat 6070 5 دراهم الإمارات Du 3636 5 دراهم عمان GSM 90434 500 فلس

يجدر الإشارة إلى أن كيفية الانضمام إلى مسابقة الحلم 2020 والإشتراك من خلال إرسال رسالة نصية بها كلمة “حلم Dream أو reve وثم سيتم إرسال رسالة على رقمك ويطلب منك الإجابة على السؤال بشكل صحيح، أو الاتصال على الأرقام المذكورة.