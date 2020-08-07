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شاهد الان “هنا” كيفية الانضمام إلى مسابقة الحلم أغسطس 2020 من مختلف الدول وتكلفة المكالمة “الخطوات”

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نعرض كيفية الانضمام إلى مسابقة الحلم 2020 من مختلف الدول وتكلفة المكالمة، حيث أعلنت شاشة mbc على فتح باب الاشتراك في مسابقة الحلم  2020 للموسم الثالث عشر في جميع دول الوطن العربي، بقيمة ربح ربح 3.000.000$، من أشهر  المسابقات التي تقدمها مجموعة ام بي سي في الوطن العربي وتقوم على التفاعيلية، معتمدة على الحظ  من خلال إرسال رسالة على أرقام مسابقة الحلم  2020 التابع لدولتك، ويتم الاختيار يوم السحب  مسابقة الحلم 2020 بطريقة عشوائية على الهواء.

أرقام مسابقة الحلم 2019
أرقام مسابقة الحلم 2019

 

أرقام مسابقة الحلم 2020

إليكم رقم الاشتراك في مسابقة الحلم  من مختلف الدول بالجدول التالي:

 

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دول الشرق الأوسط

الدولة الشركة رقم مسابقة الحلم  التكلفة
مصر Etisalat 95450 5 جنيهات مصرية
مصر Vodafone 95450 5 جنيهات مصرية
مصر Orange 95450 5 جنيهات مصرية
موريتانيا Mauritel 1559 400 أوقية موريتانية
المغرب Inwi 9669 9 دراهم مغربية
المغرب Orange 9669 9 دراهم مغربية
تونس Tunisie Telecom 85988 1.44  دينار تونسي
تونس Ooredoo 85988 1.44  دينار تونسي
تونس ORANGE 85988 1.44  دينار تونسي

 

رقم مسابقة الحلم 2019 من دول الشام وشمال العراق

 

  • الدولة  الشركة         رقم مسابقة  الحلم               التكلفة
  • العراق Asiacell    2266                  1500  دينار عراقي
  • العراق Korek       2180                         1 دولار
  • العراق Zain               2833           1200  دينار عراقي
  • الأردن Orange    98880                       70  قرش
  • الأردن Umniah    98858                      70  قرش
  • الأردن Zain             98858                 70  قرش
  • فلسطين        Jawwal    1623                 3.5 NIS
  • فلسطين        Wataniya   6750                3.5 NIS
  • سوريا MTN                        1736           75 ليرة سورية
  • سوريا Syriatel    1736                           75  ليرة سورية
  • الكويت gsm         4141                                      –
  •        Mobily      650444              5 ريال سعودي
  • السعودية       Zain 755505                   5 ريال سعودي
  • الإمارات       Etisalat    6070
  • الإمارات       du    3636
  • البحرين        Zain 94000
  • البحرين        Batelco    94000
  • البحرين        VIVA        98885

الاشتراك في مسابقة الحلم 2020 لدول الخليج

الدولة الشركة رقم مسابقة الحلم التكلفة
البحرين VIVA 98885 500  فلس
البحرين Batelco   94000 500  فلس
السعودية Zain 755505 5  ريالات
السعودية Mobily  650444 5  ريالات
السعودية LEBARA 313131 5  ريالات
السعودية Virgin Mobile 300300 5  ريالات
السعودية Thuraya 0088216101074 حسب تعريفة شركة ثريا
الكويت Zain 96922 500  فلس
الكويت VIVA 50640 500  فلس
الكويت GSM 4141 500  فلس
الإمارات Etisalat 6070 5  دراهم
الإمارات Du     3636 5  دراهم
عمان GSM 90434 500  فلس

يجدر الإشارة إلى أن كيفية الانضمام إلى مسابقة الحلم 2020 والإشتراك  من خلال إرسال رسالة نصية بها كلمة “حلم Dream أو reve وثم  سيتم إرسال رسالة على رقمك ويطلب منك الإجابة على السؤال بشكل صحيح، أو الاتصال على الأرقام المذكورة.

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