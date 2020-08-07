شاهد الان شروط استقدام أسرة العائل المقيم في الكويت.. وأبرز الوظائف المستثناة

بات شروط استقدام أسرة العائل المقيم في الكويت وخاصة أنها من أهم دول الوطن العربي التى تستقبل كل عام الآلاف من العاملين في مختلف التخصصات والمجالات، حيث يبلغ عدد المقيمين فيها حسب أخر تقارير الإحصاء حوالي أكثر من مليونين 700 ألف مقيم، وكل منهم يريد استقدام أسرهم وزوجته بعد أن تركوا موطنهم الأصلى واستقروا في الكويت، ومن الصعب ترك أعمالهم والعودة لمسقط رأسهم.

وفي هذا الإطار وللحد من الكثافة السكنية بالدولة، وضعت الحكومة شروط استقدام أسرة العائل المقيم في الكويت والتى نستعرضها معكم، بالإضافة إلى أبرز الوظائف المستثناة من القرار.

شروط استقدام أسرة العائل المقيم في الكويت

ألا يقل راتب عائل الأسرة المقيم عن 450دينار شهريًا حتى يستطيع العائل مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.

منع استقدام الوالدين في حالة بلوغهم 50 عامًا، حيث أن في حالة زيادة السن عن الحد المسموح به فتتوقف الموافقة على ما كتبه العائل في الطلب المقدم.

في حالة وفاة الزوج تكون الأم هي العائل الأساسي للأسرة ولابد أن يكون لديها نفس الراتب وهو 450دينار.

أكدت الحكومة الكويتية على دمج راتب الأب والأم لن يعطي لهم الحق في البقاء لأن العائل الرئيسي للأسرة هو الأب و لذلك يجب ألا يقل راتبه عن 450 دينار.

لن يشمل قرار الحد الأدنى المكافئات السنوية للعامل حيث أنه يتحدد من الراتب الأصلي للعامل.

الوظائف المستثناة من شروط استقدام أسرة العائل المقيم في الكويت