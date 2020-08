شاهد الان لينك دخول موقع ببجي موبايل الرسمي PUBG Mobile تنزيل تحديث ببجي الجديد 0.19.0 يوليو 2020

ننشر رابط دخول موقع ببجي موبايل الرسمي PUBG Mobile أو PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS MOBILE لتنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد 0.17.0 مارس 2020، ولمتابعة أخر المستجدات حول تحديثات لعبة ببجي موبايل العالمية التي انتشرت بشكل مُذهل في جميع أنحاء العالم، حيث تُعطي لعبة ببجي موبايل مزيداً من التشويق والإثارة للاعبين، في ظل الحرص الشديد من الشركة المنتجة للعبة ببجي Tencent Games على تحديث ببجي بشكل دوري لإضافة تحسينات جديدة.

ويتم التعرف على التحسينات الجديدة ومميزات النسخة الحديثة من خلال الدخول إلى موقع لعبة ببجي الإلكتروني، حيث يتم عرض أخر الأخبار المتعلقة باللعبة على الموقع من أجل إتاحة الإطلاع على الجديد المعلن عنه من جانب القائمين على اللعبة، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم الآن التعرف على طريقة تحديث ببجي موبايل أخر إصدار، ومعرفة طريقة تغيير الاسم بشكل مجاني من خلال “بطاقة إعادة التسمية”، كما يمكنكم أيضاً معرفة أين تقع مدينة البوزو في خريطة ميرامار، والإطلاع على أنواع البنادق الهجومية في ببجي.

تتيح الشركة المنتجة للعبة ببجي موبايل تنسنت جيم Tencent Games إمكانية متابعة جديد لعبة PUBG Mobile العالمية عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي موبايل، حيث يرغب العديد من الأشخاص حول العالم في تجربة النزول لساحة المعركة وخوض المعارك في ميدان القتال مع المئات من اللاعبين الآخرين والحرص على البقاء على قيد الحياة حتى نهاية المعركة، وتتميز بوبجي موبايل بأنها لعبة إثارة وتشويق تحتوي على مسارات للأسلحة وضوابط للتحكم الفائق الواقعي.

واستكشاف العديد من عناصر ساحات المعركة المثيرة العشوائية في لعبة ببجي موبايل الأصلية على هاتفك المحمول، كما تحتوي اللعبة على خرائط ومباني تحاكي للحياة ومركبات تصطدم بعقبات الطرق ومؤثرات صوتية ثلاثية الأبعاد، كما تتيح اللعبة إمكانية التحدث إلى الأصدقاء أثناء خوض المعركة في أي وقت ومن أي مكان حول العالم، ويمكنك تجربة القتال في لعبة ببجي موبايل بعد تنزيل ببجي الأصلية الدولية من جوجل بلاي أو أب ستور، وإمكانية متابعة أخر المستجدات من خلال دخول موقع ببجي موبايل الرسمي PUBG Mobile الإلكتروني.

تنويه هام: تم الإعلان عن إطلاق ببجي الموسم التاسع Royale Pass Season 9 من خلال حساب ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أصبح بإمكان اللاعبين الآن السفر على خطى المحاربين من كافة أنحاد دول العالم واتخاذ عباءة الشرف، كما يمكنكم الخروج لساحات المعركة والتأكد من العودة مرة أخرى منتصراً، ومن يرغب في دخول موقع لعبة ببجي موبايل الإلكتروني أو متابعة الحسابات الرسمية للعبة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيمكن ذلك من خلال اتباع الروابط التالية:

في حال كنت ترغب في إنشاء حساباً جديداً في لعبة ببجي موبايل، فيجب عليك القيام بالتالي:

لا يسمح بتكرار الأسماء المستعارة، بمعنى أنه في حال قمت باختيار اسماً مستعاراً ووجدته مستخدماً من قبل أحد اللاعبين الآخرين، فعليك اختيار لقباً أخر، أما عن موقع ببجي موبايل الرسمي PUBG Mobile أو الحسابات الرسمية للعبة ببجي موبايل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيمكنك الدخول إليها عن طريق الروابط الرسمية المرفقة بالجدول السابق، ويمكنكم التعرف على مدينة ساهمي على خريطة سانهوك، كما يمكنكم أيضاً معرفة موقع مدينة هاتنة.

تم الإعلان رسمياً عن بدء ببجي الموسم التاسع رويال باس وهو عن طريق المحاربين و Global Treasure Hunt، إضافةً إلى مجموعة من جوائز ببجي موبايل التي تبلغ قيمتها “مليون دولار أمريكي” قد تكون في انتظارك، وقد ورد ضمن تحسينات ببجي الموسم التاسع بأنه قد أُضيف جهاز توقيت يُظهر العد التنازلي للموسم الجديد، كما يُمكنك طلب تمرير الموسم الجديد من أصدقائك حتى سبعة أيام قبل بدء الموسم الجديد، ويتم دخول موقع ببجي موبايل الرسمي PUBG Mobile عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تحديث: تم الإعلان من جانب ببجي موبايل الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أنه في حال كنت ترغب في الفوز برحلة من أجل رؤية أفضل لاعب في العالم بمسابقة PMCO 2019 Fall Split Global Finals sponsored by Vivo? فيجب عليك إكمال البعثات والمهام باعتبارها جزءاً من Global Treasure Hunt Event لكي تحصل على فرصة للسفر في كافة أنحاء العالم، كما تم الإعلان من قبل دعم ببجي الفني عن تطبيق تحسينات أو تحديث جديد لمشغلات أجهزة الكمبيوتر بدون إحداث تعطل في السيرفرات، وذلك من أجل تحسين استقرار الأنظمة الخلفية، فقط عليك إعادة تشغيل steam لتنزيل تحديث ببجي للكمبيوتر.



تحديث: أصدرت لعبة ببجي موبايل تنبيهاً على اللاعبين المستخدمين مشغلات iOS رسمياً اليوم، حيث أعلنت عن أن الإصدار الثالث عشر من iOS يتضمن ميزة جديدة وهي (عند ملامسة الشاشة بثلاث أصابع فذلك يعمل على تنشيط وظيفة جديدة في وقتٍ واحدٍ)، ويتم العمل في الوقت الحالي من جانب ببجي موبايل بالتعاون مع Apple بشأن هذه المشكلة، ويجب على اللاعبين التفكير في مدى تأثير هذه الخاصية عليهم قبل أن يقوموا باختيار التحديث.

أعلنت لعبة ببجي موبايل بشكل رسمي من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن استمرارها في حظر اللاعبين الغشاشين باعتبار ذلك جزءاً من الالتزام بالمحافظة على اللعب النظيف، حيث تواجه اللعبة من يقومون بـ تهكير ببجي للحصول على نتائج أفضل، وقد نشرت رابطاً للإطلاع على أسماء اللاعبين المحظورين خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر 2019 من جهاز الكمبيوتر أو من خلال الهاتف المحمول عبر موقع ببجي موبايل الرسمي PUBG Mobile الإلكتروني.

تحديث: أعلنت لعبة ببجي موبايل عبر الحساب الرسمي للعبة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أن الموسم التاسع رويال باس لديه العديد من الترقيات الجديدة، حيث أنه الآن أصبح أفضل وأسهل من الأوقات الماضية، ويمكنك التعرف على كافة الطرق التي تم تطوير تجربة رويال باس بها، ثم استمتع بتجربة Elite Royale Pass التي تستحقها.

تحديث: أعلنت ببجي موبايل عن إمكانية الفوز بهاتف iPhone 11 Pro Max خلال شهر أكتوبر 2019 الجاري، حيث بإمكانك الحصول على الهاتف عن طريق تسجيل دخول ببجي موبايل والبقاء على إطلاع دائم لمعرفة المزيد من الفرص المتاحة، كما أعلنت أيضاً عن إتاحة تحديث ببجي موبايل 0.15.0 خلال شهر أكتوبر، حيث سيتم إضافة عبوات وقود تنفجر، وتعيين الفخاخ للأعداء، أو الرد بسرعة واستخدامها في معارك النار من أجل تأمين الميزة التكتيكية.

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن إضافة تحسينات جديدة ضمن تحديث ببجي القادم خلال شهر أكتوبر 2019 الجاري، فمن المهم إحضار الأداة التي تتناسب مع الوظيفة المناسبة، حيث يعد نسر الصحراء الذي يشتمل عليه تحديث ببجي الجديد هو أفضل أداة إذا كان هدفك هو إحداث الكثير من الضرر، إلى جانب التحسينات الأخرى على الأسلحة، ويمكن دخول موقع ببجي موبايل الرسمي PUBG Mobile الرسمي باتباع الرابط المباشر المرفق.

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل عن إصدار ببجي النسخة الجديدة وبدء الموسم العاشر Royale Pass Season 10 في تاريخ 9 نوفمبر 2019.

