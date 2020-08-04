شاهد الان تغيير الاسم في ببجي pubg mobile مجاناً وتنزيل تحديث ببجي موبايل يوليو 2020 الجديد 0.19.0.

ننشر طريقة تغيير الاسم في ببجي pubg mobile بعد نزول تحديث ببجي موبايل الجديد 0.14.0، حيث يتضمن التحديث الجديد المزيد من الإضافات التي تزيد الإثارة والمتعة أثناء لعب ببجي موبايل، ونظراً لزيادة الاستفسار حول طريقة تغيير الاسم في pubg mobile فقد قمنا بتوفير خطوات تغيير اسم ببجي بطريقة يسيرة وسهلة، حتى يتمكن كافة الراغبين في التغيير من تغيير الاسم، ومن يرغب في معرفة أين تقع مدينة هاتنة Ha Tinh في خريطة سانهوك الآن، يمكنه ذلك من خلال موقعنا عرب نيوز.

وقد تم الإعلان عن إضافة تحسينات جديدة للعبة ببجي ضمن تحديث ببجي الجديد 0.14.0، حيث نجد أهم الإضافات الموجودة في التحديث الجديد هو وضع Infection Mode الجديد والبحث عن الكنوز السبعة وغيرهم من المحسنات الأخرى، وقد تم الإعلان أيضاً عن إمكانية الانضمام للذهاب في رحلة البحث عن “كنز البحار السبعة” لاستكشاف وتحديد الموقع الذي يتواجد به الكنز البحري، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم معرفة طريقة تنزيل لعبة ببجي لايت النسخة المخففة pupg mobile lite للهوائف ذات مساحة الذاكرة العشوائية الضئيلة، كما نوفر خطوات تغيير الاسم في بوبجي موبايل pubg mobile الجديدة.

كيفية تغيير الاسم في ببجي pubg mobile

نود بدايةً التعريف بـ لعبة ببجي موبايل المنتشرة عالمياً والتي تلقى اهتماماً بالغاً من الجميع حول العالم، فهي لعبة قتال وبقاء على قيد الحياة حتى النهاية، حيث يتم الهبوط في ساحة القتال مع مئات اللاعبين الآخرين، ويمكن للجميع تجربة لعبة ببجي موبايل الكلاسيكية الأصلية المتضمنة لمسارات الأسلحة وضوابط التحكم الواقعية الفائقة، وكذلك إمكانية التعرف والإطلاع على عناصر ساحات المعركة العشوائية الموجودة باللعبة الأصلية، وتوفر pubg mobile نسخة خاصة بـ الموبايل (أندرويد، iOS) ونسخة خاصة بالكمبيوتر لمن يرغب في اللعب على الهاتف الجوال أو جهاز الكمبيوتر/لاب توب.

كيف أغير اسمي في ببجي موبايل أو ماهي الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تغيير الاسم في ببجي pubg mobile موبايل؟ يمكنك تغيير الاسم المستعار في اللعبة من خلال استخدام بطاقة إعادة التسمية، ولكن كيف لي أن أحصل على هذه البطاقة؟ وهنا يجب معرفة أنه بالإمكان الحصول على بطاقة إعادة التسمية مجاناً أو من خلال الشراء من المتجر.

يتم الحصول على البطاقة “مجاناً” من خلال البعثات والأحداث في لعبة ببجي.

الحصول عليها من خلال إكمال مهام 3 – 4 التقدمية.

شراء بطاقة إعادة التسمية من المتجر عن طريق الذهاب إلى SHOP ثم TREASURES وسوف تجدها في القائمة.

لا تتيح لعبة ببجي موبايل إمكانية تغيير الاسم سوى مرة واحدة في اليوم، وبعد ذلك ستختفي من حسابك.

في حال عدم التمكن من استخدام اسم أو لقب محدد، فعليك التأكد من عدم وجود أحرف خاصة لا يُسمح بها.

لا يتم السماح بالأسماء المنسوخة أو المكررة، وهنا يجب اختيار اسم أخر.

حظر اللاعبين الغشاشين في ببجي موبايل

يسعى القائمين على لعبة PUBG MOBILE بشكلٍ دائمٍ على توفير بيئة للعب النظيف الخالي من الغش، وتوفير بيئة لعب عادلة وممتعة لكافة اللاعبين، ولن يتم التهاون في حالات الغش، حيث يتلقى الحساب الذي يقوم بانتهاك القوانين واستخدام أساليب غش وخداع حظراً سوف يستمر لمدة 10 سنوات، وتوجه ببجي عناية اللاعبين بأنه في حال كنت تشك في أحد اللاعبين بأنه يقوم بخداع أو يقوم باستخدام أي وسيلة أو تطبيقاً لجهة خارجية غير مصرحاً بها من أجل تلقي المساعدة بطريقة غير شرعية بإحدى المباريات، فيرجى استخدام نظام الإبلاغ الموجود داخل ببجي موبايل، ليتم التحقيق في مثل هذه التقارير وإبلاغكم بالنتائج التي وصلنا إليها.

وقد تم التأكيد من جانب PUBG MOBILE على استمرارها في فرض الانضباط الصارم ضد كافة اللاعبين الغشاشين، ويتم نشر المُعرفات الخاصة بكل لاعب غشاش تم التأكيد على أنه يقوم باستخدام أساليب خداعية، وقد عرضت لعبة ببجي قائمة بأسماء اللاعبين الذين تم حظرهم لمدة 10 سنوات بسبب الغش في الفترة من 13 أغسطس 2019 حتى 19 أغسطس 2019، ويمكنك الإطلاع على قائمة الأسماء سواء بلعبة ببجي موبايل أو ببجي للكمبيوتر من خلال موقع ببجي الإلكتروني، ويتم تغيير الاسم في ببجي pubg mobile من خلال اتباع الخطوات المرفقة بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

تحديث ببجي الجديد 0.14.0

تتيح الشركة المنتجة للعبة ببجي “تنست جيم” إمكانية تنزيل تحديث ببجي الجديد من خلال المتجر الإلكتروني لنظام أندرويد أو نظام iOS، حيث يمكنكم الدخول إلى اللعبة والقفز في وضع Infection Mode من أجل اختبار عزيمتك لأجل البقاء على قيد الحياة حتى النهاية، كما يمكنكم الانضمام لرحلة البحث عن كنوز البحار السبعة لتحديد واستكشاف موقع الكنز، وقد أعلنت اللعبة عن إمكانية البحث عن الكنز في ملابس Explorer – Gold Rush الجديدة المتاح اختيارها لفترة محدودة باعتبارها جزء من Wilderness Draw، ويمكنكم متابعة الفيديو التالي:

تحديث: أعلنت ببجي موبايل PUBG MOBILE من خلال حسابها الرسمي على “تويتر” عن إمكانية السفر في العالم للبحث عن الكنز المُضاف حديثاً في أحدث نسخة للعبة ببجي، وسوف يتم إصدار مجموعة جديدة من المهام أسبوعياً لكي تتمكن من إنجازها على خريطة محددة، ويجب عليك إنهاء كافة المهام إن كنت تريد الحصول على مكافآت قيمة، أو الحصول على فرصة للسفر إلى نهائيات PMCO Fall Split Finals ويمكنك بدء السفر الآن.

تحديث: أعلن حساب ببجي الرسمي “الدعم الفني” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 28 أغسطس 2019م عن استمرار تحديث 4.2 لأجهزة الكمبيوتر، وهو متوفر في الوقت الحالي على الخادم المباشر، ويتم عمل صيانة للخادم 5 من أجل إصلاح الأخطاء الآن بشكل مباشر، ويمكن للطقس الغائم الآن في Erangel أن يقوم بإنتاج مجموعة متنوعة من الظروف الجوية الأخرى بالجزيرة (من العواصف الرعدية إلى الضباب والرياح الشديدة والبرد)، ، ومن يرغب في تغيير الاسم في ببجي pubg mobile يمكنه ذلك من خلال اتباع الخطوات المرفقة بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

تحديث ببجي الموسم التاسع

تم الإعلان من قبل حساب ببجي موبايل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن توفير تحديث ببجي الموسم التاسع اعتباراً من تاريخ 12 سبتمبر 2019، ويتطلب الموسم التاسع توفير مساحة 0.2 جيجا بايت، ولا يمكن للاعبين على إصدارات مختلفة من ببجي دعوة بعضهم البعض، لذلك يجب عليكم تنزيل تحديث ببجي الجديد الموسم التاسع فور إطلاقه مباشرةً من خلال الدخول إلى المتجر الإلكتروني (أندرويد، iOS).

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تحديث: سيتم إتاحة تنزيل تحديث ببجي موبايل 0.15.0 المعلن عنه رسمياً عبر حساب ببجي موبايل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ السادس عشر من الشهر الميلادي الجاري، ويمكنكم التعرف على مزايا التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل من خلال موقعنا موقع عرب نيوز.

تحديث ببجي موبايل الجديد 0.17.0

تم الإعلان عن تحديث ببجي 0.17.0 الجديد المتضمن عدداً من التحسينات والمميزات مثل إضافة كاميرا “replay” لإعادة فيديو للطريقة التي يتم قتلك فيها، وإضافة طور الاحتفال بالسنة الثانية وإضافة مدينة الملاهي للكلاسيك في خريطة “إرنغل” شبه وضع الشتاء، وإضافة طور البقاء في الايفوجراوند يتمثل في عاصفة ثلجية وتجميع الأكل ومحاربة اللاعبين، وإتاحة إمكانية كتابة كومنت في بروفايل أي لاعب مقابل شدات، إضافة سلاح الجو الجديد DBS Shotgun، وعودة وضع المتشددين “وضع الممرات الجديد”.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن بدء توفير التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، ولن يكون هناك توقفاً للعبة لحين إكمال التحديث وأعمال الصيانة، ويتطلب الحصول على تحديث ببجي الجديد 0.17.0 ما يقرب من 1.69 جيجابايت من مساحة التخزين، ويمكنكم معرفة طريقة تغيير الاسم في ببجي pubg mobile من خلال المقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز الآن.

تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile

أعلنت الشركة المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عن مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر مايو 2020 رقم الإصدار 0.18.0 Mad Miramar عبر موقعها الإلكتروني الخاص باللعبة، ويبدأ تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020م.

وقد تم إتاحة تنزيل تحديث ببجي الجديد على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد من جانب الشركة المنتجة Tencent Games، حيث يتم تحديث اللعبة بتاريخ 7 مايو 2020م، ورقم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل هو 0.18.0، وقد بلغت عمليات التنزيل ما يزيد عن مائة مليون عملية تنزيل، كما يبلغ حجم اللعبة 50 ميجا بايت.

كما أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أنه لن يتم نقل الخادوم إلى وضع عدم الاتصال وانقطاع السيرفر لهذا التحديث، ويتطلب تحديث ببجي الجديد 0.18.0 حوالي 1.97 جيجا بايت لهواتف أيفون، ويتطلب حوالي 2.21 جيجا بايت لهواتف أندرويد، ويجب التأكد من تنزيل التحديث الجديد في أقرب وقت للاستفادة من المزايا الجديدة، ومن يرغب في الإطلاع على كافة المميزات للتحديث الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط (pubgmobile.com) عبر موقع ببجي الرسمي.

ببجي موبايل 0.18.0 التحديث الجديد

تتيح لعبة ببجي موبايل الأكثر شعبية في العالم عن إتاحة التحديثات الجديدة على متجر آب ستور لهواتف أيفون، حيث يُمكنك تجربة لعبة ببجي موبايل المُحدثة واستكشاف العديد من المناطق والعناصر الجديدة المُضافة بالتحديث الخاص بشهر مايو 2020م في خريطة Miramar، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة العاصفة الرملية القادمة والبقاء على قيد الحياة في المناخ والطقس القاسي.

وقد تم إضافة تحديثات على خريطة ميرامار مثل إضافة واحة جديدة في الجزء الشمالي من الخريطة وأطلال في الشمال الغربي للخريطة يمكنكم استكشافها الآن، كما تم إضافة مزيداً من المناطق السكنية والموارد والطرق، ويجب عليكم اختيار مكان الهبوط والمعارك بحكمة شديدة، ومن يرغب في تغيير الاسم في ببجي pubg mobile مجاناً يمكنه ذلك من خلال اتباع المذكورة بالمقال.

وقد أعلنت ببجي موبايل عن أن آلات البيع في Mad Miramar لديها الفرصة في إعطائك كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، ولكن يجب عليك التأكد من حمل حقيبة ظهر، وقد تم وصول خلفية الصحراء الجديدة لكافة اللاعبين بعد التحديث الجديد خاصةً لمستخدمي أجهزة “آبل”، ومن يواجه مشكلة عند تسجيل الدخول إلى حساب ببجي موبايل، فسوف يتم حل هذه المشكلة قريباً من خلال تحديث داخلي للعبة.

ببجي موبايل أيفون

أتاح متجر أب ستور إمكانية تنزيل ببجي للأيفون بحجم 2.4 جيجا بايت، وتتوفر اللعبة بشكل مجاني بالعديد من اللغات (العربية، الإنجليزية، الصينية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وقد تم إرفاق الهواتف التي تتوافق مع لعبة ببجي موبايل الأصلية iOS 9.0 أو أحدث، حيث يمكنكم التعرف على الأجهزة المتوافقة مع لعبة ببجي موبايل من خلال الآتي:

iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XS iPhone XR iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE iPad Air iPad Air Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 2 iPad mini 2 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Air 2 Wi ‑ Fi iPad Air 2 ، + Cellular iPad mini 3 iPad mini 3 Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 4 iPad mini 4 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Pro iPad (الجيل الخامس)