شاهد الان تحميل pupg mobile lite ببجي لايت النسخة الحديثة 0.19.0 من متجر Google Play جوجل بلاي

توفر شركة “تنسنت جيم Tencent Games” المنتجة لعبة ببجي إمكانية تحميل pupg mobile lite ببجي لايت الخفيفة لأصحاب الهواتف ذات المساحة الداخلية القليلة للهاتف المحمول، وقد تم تصميم هذه النسخة من جانب pupg mobile مع Unreal Engine، ويعد هذا التطبيق هو التطبيق الأصغر حجماً لكي يتوافق مع المزيد من الهواتف التي تكون مساحة ذاكرة الوصول العشوائي بها ضئيلة، وقد تم تصميم هذه النسخة بشكل احترافي دون الإضرار بتجربة هذه اللعبة، وقد استطاعت لعبة ببجي موبايل جذب العديد من المعجبين حول العالم، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم التعرف على أنواع البنادق الهجومية في ببجي موبايل، بالإضافة إلى طريقة تنزيل ببجي لايت من جوجل بلاي بسهولة ويسر.

تنويه: تم الإعلان بشكل رسمي عن طريق حساب ببجي موبايل على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إتاحة تنزيل تحديث ببجي الموسم التاسع “احتضان روح المحارب” الجديد بعد إطلاقه يوم الجمعة الموافق لتاريخ 13 سبتمبر 2019م، ومن خلال موقعنا موقع عرب نيوز يمكنكم التعرف على طريقة تنزيل ببجي النسخة الصينية PUBG Mobile Chinese.

تحميل pupg mobile lite ببجي لايت

أطلقت لعبة ببجي موبايل النسخة الأصغر من اللعبة حتى يتمكن أصحاب الهواتف ذات المساحة الضئيلة “ذاكرة الوصول العشوائي” من تجربة اللعبة دون الشعور بوجود أي فارق بينها وبين اللعبة الأصلية، حيث تحتوي على مباريات سريعة الوتيرة، كما تحتوي على خريطة مُصغرة تم تصميمها لكي تستوعب 60 لاعباً، وهذا يؤدي بدوره إلى خوض تجربة قتالية ممتعة، فعندما تبدأ ساعة القتال عليك إطلاق النيران بكل حرية في الساحة المُخصصة للقتال من أجل البقاء على قيد الحياة حتى نهاية المعركة.

وتتميز لعبة ببجي لايت التي يمكنك الحصول عليها بسهولة بعد إجراء تحميل pupg mobile lite ببجي لايت من جوجل بلاي بأنها تحتوي على رسومات جرافيك رائعة ويتم تثبيتها ببساطة، تحتوي ساحة المعركة على 60 لاعباً في مباريات تكون مدتها 10 دقائق، وأسلوب اللعب بها أكثر سلاسةً وذكاءً، وبها أسلحة ومركبات ومكافآت عديدة للاعبين الجُدد،حيث يوجد بها سلاح جديد (RPG-7) ومواقع جديدة لتدريب الرماية وقسم الشرطة والوادي، وزاد الوضع الكلاسيكي للاعبين.

ويتم الحصول على تخفيضات على أول عملية شراء لـ (الملابس، الأسلحة)، كما تم إضافة ملابس إضافية للشخصيات الجديدة باللعبة، كما تتيح لعبة ببجي موبايل لايت إمكانية تفكيك العناصر الهائلة وتحويلها إلى فضة من أجل استعادة العناصر النادرة، ومن يرغب في تحميل ببجي لايت الحديثة، يمكنه ذلك من خلال الدخول إلى المتجر الإلكتروني (google play)، ثم الضغط على أيقونة “تثبيت” وسوف تتمكن من الحصول على لعبة ببجي لايت لتجربة القتال بها.

قد يهمك أيضاً:

وقد تم الإعلان من خلال حساب الدعم الفني لـ ببجي موبايل عن اكتمال صيانة مشغلات الكمبيوتر الشخصي، حيث يتوفر حالياً تحديث 4.2، ويمكنكم من خلال التحديث الجديد جلب Dynamic Weather إلى Erangel، وأيضاً تحسينات QoL، إلى جانب تعديلات واجهة المستخدم، Toggle، ومحرك السيارة، بالإضافة إلى جلود جديدة، ويتم تحميل pupg mobile lite ببجي لايت من خلال الدخول إلى جوجل بلاي ثم “تثبيت”.



تحديث: أعلن حساب ببجي الرسمي (الدعم الفني) على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 28 أغسطس 2019م عن استمرار تحديث 4.2 لأجهزة الكمبيوتر، وهو متوفر في الوقت الحالي على الخادم المباشر، ويتم عمل صيانة للخادم 5 من أجل إصلاح الأخطاء الآن بشكل مباشر، ويمكن للطقس الغائم الآن في Erangel أن يقوم بإنتاج مجموعة متنوعة من الظروف الجوية الأخرى بالجزيرة (من العواصف الرعدية إلى الضباب والرياح الشديدة والبرد).

مواصفات pupg mobile lite

تتيح شركة Tencent Games المنتجة لعبة ببجي موبايل إمكانية تثبيت ببجي لايت من المتجر جوجل بلاي، حيث تم تحديث النسخة الموجودة حالياً بتاريخ 25 يوليو 2019م، ويبلغ حجم الإصدار الحالي 0.12.0 حوالي 34 ميجا بايت فقط، وقد تقييم المحتوى بأنه غير مناسب لأقل من عمر 16 عاماً لاحتوائه على عنف حاد، ويتطلب تنزيل ببجي لايت نظام تشغيل Android، ويمكنكم التعرف على المواصفات التي يجب توفيرها في الأجهزة المراد تنزيل لعبة ببجي لايت عليها من خلال النقاط التالية:

نظام تشغيل أندرويد 4.1 أو أعلى من ذلك. ذاكرة الوصول العشوائي 1 جيجا بايت كحد أدنى. حزمة التثبيت حوالي 480 ميجا بايت. ببجي لايت لنظام التشغيل Android فقط.



ويجب العلم بأن الفارق أو الاختلاف بين لعبة ببجي لايت ولعبة ببجي موبايل الأصلية يتمثل في احتواء نسخة pupg mobile lite على حزمة تثبيت ذات مساحة أصغر من اللعبة الأصلية، ويتم تشغيله بمزيد من السهولة والسلاسة ويكون غير رسمي، ولكنه يحتفظ بالوضع الكلاسيكي للعبة، ويتم تحميل pupg mobile lite ببجي لايت باتباع رابط دخول متجر جوجل بلاي.

تحديث: أعلنت الشركة المنتجة للعبة ببجي “تنسنت جيم” الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة عند تحميل ببجي على الهواتف ذات نظام التشغيل “iOS”، ويمكنكم التعرف على هذه المواصفات من خلال الآتي (نظام التشغيل المطلوب iOS 9 أو ما تلاه، ذاكرة الوصول العشوائي لا تقل عن 1 جيجا بايت، يدعم إصدار ببجي موبايل الحالي كافة أجهزة “أبل” ما عدا (iPhone4 / 4s / 5 / 5c و iPad mini1)، وفي حال استخدام سلسلة IOS أو IPad مع ذاكرة رام 1 جيجابايت فقط ، مثل (iPhone 6 / iPhone5s / ipad mini2 / ipad mini3 / ipad air) وغيرهم، فيجب عليك التأكد من تحديث نظام IOS إلى IOS 12.2.

ببجي موبايل الموسم التاسع

أعلن حساب ببجي موبايل PUPG Mobile الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اقتراب نهاية الموسم الثامن من Royals Pass، حيث يبدأ تنزيل تحديث ببجي الموسم التاسع اعتباراً من تاريخ 12 سبتمبر 2019م بعد الظهر، ويتطلب التحديث الجديد لببجي موبايل توفير مساحة 0.2 جيجا بايت، ومن يرغب في تنزيل أو تحميل pupg mobile lite ببجي لايت النسخة المُخففة، فيمكن ذلك من خلال الدخول إلى المتجر الإلكتروني “جوجل بلاي” والبحث عن اللعبة ثم تثبيت.

تم إطلاق ببجي موبايل الموسم التاسع رويال باس “احتضان روح المحارب” اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 13 سبتمبر 2019.

تحديث 15 سبتمبر 2019: بعد أن تم الإعلان عن بدء ببجي الموسم التاسع رويال باس رسمياً، وهو عن طريق المحاربين و Global Treasure Hunt، فقد تم الإعلان عن مجموعة من جوائز ببجي موبايل التي تبلغ قيمتها “مليون دولار أمريكي” التي قد تكون في انتظارك، وقد جاء ضمن تحديثات أو تحسينات PUPG الموسم التاسع بأنه قد أُضيف جهاز توقيت يُظهر العد التنازلي للموسم الجديد، كما يُمكنك طلب تمرير الموسم الجديد من أصدقائك حتى سبعة أيام قبل بدء الموسم الجديد، ويتم تحميل pupg mobile lite ببجي لايت من خلال جوجل بلاي المتجر.

Advertisements

كما تم ترقية رويال باس للحصول على صفحة مشاركة متخصصة، وتم إعادة تصميم الصفحات الخاصة بالبعثات والتصنيفات، وأضافت لعبة ببجي موبايل أيضاً تحسينات أخرى مثل إمكانية تفكيك التعبيرات وشراء UC من أجل الحصول على مكافآت كبيرة وخصم على انتهاء الأسلحة النارية النادرة، وقد تم الإعلان من جانب حساب الدعم الفني لببجي موبايل عن تطبيق تحديث صغير على مشغلات أجهزة الكمبيوتر بدون إحداث تعطل من أجل استقرار الأنظمة الخلفية، ويجب عليك الآن إعادة تشغيل Steam من أجل تنزيل تحديث ببجي الجديد.

ببجي موبايل PUBG MOBILE

تم الإعلان من خلال حساب ببجي موبايل الدعم الفني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تطبيق تحديث جديد ببجي للكمبيوتر أو لمشغلات أجهزة الكمبيوتر، وذلك من أجل تحسين استقرار الأنظمة الخلفية، برجاء إعادة تشغيل Steam من أجل تنزيل تحديث ببجي الجديد، كما أوضحت لعبة ببجي موبايل بأنه يوجد مشكلة تؤثر على اللاعبين الراغبين في إجراء عمليات الشراء بواسطة الجنيه البريطاني أو الفرنك السويسري في متجر Google Play، ويتم العمل حالياً من جانب PUBG MOBILE بالتعاون مع جوجل من أجل حل هذه المشكلة لـ لاعبي ببجي موبايل المتضررين.

وقد أعلنت لعبة ببجي عن إطلاق النسخة الجديدة 0.17.0 بتاريخ 3 مارس 2020، حيث يتضمن تحديث ببجي الجديد عدداً من التحسينات والمميزات مثل إضافة كاميرا “replay” لإعادة فيديو للطريقة التي يتم قتلك فيها، وإضافة طور الاحتفال بالسنة الثانية وإضافة مدينة الملاهي للكلاسيك في خريطة “إرنغل” شبه وضع الشتاء، وإضافة طور البقاء في الايفوجراوند يتمثل في عاصفة ثلجية وتجميع الأكل ومحاربة اللاعبين، وإتاحة إمكانية كتابة كومنت في بروفايل أي لاعب مقابل شدات، إضافة سلاح الجو الجديد DBS Shotgun، وعودة وضع المتشددين “وضع الممرات الجديد”.

وقد أعلنت لعبة ببجي موبايل عن بدء توفير التحديث الجديد اعتباراً من تاريخ 3 مارس 2020، ولن يكون هناك توقفاً للعبة لحين إكمال التحديث وأعمال الصيانة، ويتطلب الحصول على تحديث ببجي الجديد 0.17.0 ما يقرب من 1.69 جيجابايت من مساحة التخزين، ومن يرغب في تحميل pupg mobile lite ببجي لايت النسخة الجديدة،يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع عرب نيوز.

إضافات تحديث ببجي موبايل PUBG Mobile

أعلنت الشركة المنتجة لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile عن مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد لشهر مايو 2020 رقم الإصدار 0.18.0 Mad Miramar عبر موقعها الإلكتروني الخاص باللعبة، ويبدأ تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد اعتباراً من اليوم الخميس بتاريخ 7 مايو 2020م.

كما أعلنت لعبة ببجي موبايل عن أنه لن يتم نقل الخادوم إلى وضع عدم الاتصال وانقطاع السيرفر لهذا التحديث، ويتطلب تحديث ببجي الجديد 0.18.0 حوالي 1.97 جيجا بايت لهواتف أيفون، ويتطلب حوالي 2.21 جيجا بايت لهواتف أندرويد، ويجب التأكد من تنزيل التحديث الجديد في أقرب وقت للاستفادة من المزايا الجديدة، ومن يرغب في الإطلاع على كافة المميزات للتحديث الجديد، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط (pubgmobile.com) عبر موقع ببجي الرسمي.

وقد تم إتاحة تنزيل تحديث ببجي الجديد على متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل أندرويد من جانب الشركة المنتجة Tencent Games، حيث يتم تحديث اللعبة بتاريخ 7 مايو 2020م، ورقم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل هو 0.18.0، وقد بلغت عمليات التنزيل ما يزيد عن مائة مليون عملية تنزيل، كما يبلغ حجم اللعبة 50 ميجا بايت.

ببجي موبايل 0.18.0 التحديث الجديد

تتيح لعبة ببجي موبايل الأكثر شعبية في العالم عن إتاحة التحديثات الجديدة على متجر آب ستور لهواتف أيفون، حيث يُمكنك تجربة لعبة ببجي موبايل المُحدثة واستكشاف العديد من المناطق والعناصر الجديدة المُضافة بالتحديث الخاص بشهر مايو 2020م في خريطة Miramar، والاستعداد بشكل جيد لمواجهة العاصفة الرملية القادمة والبقاء على قيد الحياة في المناخ والطقس القاسي.

وقد تم إضافة تحديثات على خريطة ميرامار مثل إضافة واحة جديدة في الجزء الشمالي من الخريطة وأطلال في الشمال الغربي للخريطة يمكنكم استكشافها الآن، كما تم إضافة مزيداً من المناطق السكنية والموارد والطرق، ويجب عليكم اختيار مكان الهبوط والمعارك بحكمة شديدة، ويمكنكم تحميل pupg mobile lite ببجي لايت إصدار 0.18.0 الآن.

وقد أعلنت ببجي موبايل عن أن آلات البيع في Mad Miramar لديها الفرصة في إعطائك كمية كبيرة من مشروبات الطاقة، ولكن يجب عليك التأكد من حمل حقيبة ظهر، وقد تم وصول خلفية الصحراء الجديدة لكافة اللاعبين بعد التحديث الجديد خاصةً لمستخدمي أجهزة “آبل”، ومن يواجه مشكلة عند تسجيل الدخول إلى حساب ببجي موبايل، فسوف يتم حل هذه المشكلة قريباً من خلال تحديث داخلي للعبة.

ببجي موبايل للأيفون

أتاح متجر أب ستور إمكانية تنزيل ببجي للأيفون بحجم 2.4 جيجا بايت، وتتوفر اللعبة بشكل مجاني بالعديد من اللغات (العربية، الإنجليزية، الصينية، الكورية، الفرنسية، الألمانية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، الروسية، الإسبانية، التايلاندية، التركية)، وقد تم إرفاق الهواتف التي تتوافق مع لعبة ببجي موبايل الأصلية iOS 9.0 أو أحدث، حيث يمكنكم التعرف على الأجهزة المتوافقة مع لعبة ببجي موبايل من خلال الآتي:

iPhone 5S iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XS iPhone XR iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE iPad Air iPad Air Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 2 iPad mini 2 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Air 2 Wi ‑ Fi iPad Air 2 ، + Cellular iPad mini 3 iPad mini 3 Wi ‑ Fi + Cellular iPad mini 4 iPad mini 4 Wi ‑ Fi + Cellular iPad Pro iPad (الجيل الخامس)

ومن يرغب في تنزيل أو تحميل pupg mobile lite ببجي لايت النسخة الخفيفة للهواتف ذات المساحة الداخلية الضئيلة برقم الإصدار 0.18.0 الجديد من متجر Google Play جوجل بلاي أو من أب ستور الآن.