شاهد الان مشاهدة البث المباشر مباراة ليفربول وتشيلسي الآن LIVE Hd يلا كورة liverpool vs chelsea

بث حي مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي الآن في الدوري الإنجليزي، والريدز يتوج بلقب البريلمينج للمرة الأولى بعد غياب 30 عام ومباراة اليوم ليست مهمة بمكان بالنسبة للحصول على اللقب، حيث يدخل ليفربول مباراة اليوم برصيد 93 نقطة بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه ويسعى ليفربول لتحقيق مزيد من الفوز وجمع عدد أكبر من النقاط أمام تشيلسي اليوم في المباراة التي تجمعهما على أرض ملعب ليفربول.

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تفاصيل مباراة ليفربول وتشيلسي

نهاية شوط المباراة الأول بتقدم ليفربول بثلاث أهداف مقابل هدف

الدقيقة الثالثة في الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول، هدف لتشيلسي يعيد به آمال فريقه للبقاء في الترتيب.

الدقيقة 43 جول لليفربول عن طريق ركنية من من الجانب الأيسر وخطأ من دفاع تشيلسي استغله الهولندي جورجينيو وينالدوم، ونجح في تحقيق هدف المباراة الثالث قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 38 الجول الثاني لليفربول بواسطة السكندر أرنولد من خلال ركلة حرة على بعد 25 متر من مرمى كيتا.

انذار لماتيو كوفاسيتش بعد تدخله بقوة على كيتا، والحكم يقرر ركلة حرة على بعد 25 متر من مرمى كيتا.

هدف ملغي للتسلسل بواسطة اللاعب مايسون ماونت من تشيلسي.

تقدم صلاح بسرعة كبير عبر الجناح الأيمن كان أن يحقق الهدف الثاني لولا أن فيرمينو كان موجوداً في اللحظة الحاسمة.

الدقيقة 23: الجول الأول لليفربول عن طريق نابي كيتا.

هجمة صاروخية على مرمى أليسون بيكر من ريس جايمش ولكن إلى أعلى المرمى.

نجاح صلاح في التوغل إلى داخل تشيلسي مع اعتراض من قبل وروديغر دون تدخل الحكم الذي لم يحتسب أي أخطاء.

10 دقائق من بداية المباراة ولازالت الفرصة ضعيفة في تحقيق الهدف، مع تساوي السيطرة بين الفريقين.

بداية مباراة ليفربول وتشيلسي.

يدخل ليفربول مباراة اليوم بعد أن كان قد خسر أمام آرسنال على ملعب الإمارات بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، بينما نجح تشيلسي في هزيمة نوريتش بهدف مقابل لا شئ، يستعد ليفربول للإحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي عقب نهاية المباراة بغض النظر عن النتيجة، بينما يسعى تشيلسي للحفاظ على مركزه الثالث في ظل قوة منافسيه.