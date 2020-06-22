شاهد الان برباعية نظيفة: برشلونة يؤكد الصدارة بعد الفوز على ريال مايوركا في الجولة 28 في الليجا

يتم استئناف الدوري الإسباني اليوم بمباراة من العيار الثقيل بين برشلونة وريال مايوركا في الجولة ال28 من الليجا، حيث يقوم برشلونة بقيادة ميسي اليوم بالعودة إلى الدوري وحلم الصدارة مرة أخرى، حيث يتصدر برشلونة الدوري الآن برصيد 58 نقطة كاملة بفارق نقطتين على ريال مدريد متساوياً معه في عدد المباريات.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وفي الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش وفي تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة، ويتن نقل المباراة على قناة bein sports hd 1 بتعليق عصام الشوالي بعد غياب استمر لفترة طويلة.

مباراة برشلونة وريال مايوركا

من سجل المباريات الحافل بين الفريقين نجد أن برشلونة قد فاز في 24 مباراة من أصل 38 مباراة وتعادل في 5 مباريات وفاز ريال مايوركا في 9 مباريات فقط، وانتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز البارسا بنتيجة 5-2 على أرضهم.

انطلاق الشوط من المباراة بين برشلونة وريال مايوركا.

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الدقيقة 2: الهدف الأول للبارسا عن طريق فيدال

الدقيقة 35: الهدف الثاني لصالح البارسا والنتيجة أصبحت هدفين مقابل لا شيء.

انتهت المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 4-0 على ريال مايوركا