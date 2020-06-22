شاهد الان نتيجة مباراة برشلونة وريال مايوركا الدوري الأسباني وميسي يختم المباراة بهدف ولا أروع

مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الأسباني عبر قناة bein sport الرياضية الشهيره وذلك ضمن مباريات الدوري الأسباني في الأسبوع الثامن والعشرون من الدوري والتى يشارك فيها اللاعب العالمي ميسي لاعب برشلونة الأقوي على الإطلاق ليونيل ميسي والذي عاد بكل قوته وكامل ليلقته البدنية بعد التوقف الطويل بسبب فيروز كورونا، يتم بث مباراة برشلونة وريال مايوركا مباشر من خلال قنوات بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد قناة bein sport hd3 ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة أحداث مباراة برشلونة وريال مايوركا من خلال موقعنا معاك ياوطن.

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يتم بث مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الأسباني الذي عاد من جديد بقوة كبيرة بعد جائحة الكورونا اليوم السبت عبر قناة بين سبورت الرياضية الشهيرة وبالتحديد bein sport hd3.

تبث مباراة برشلونة وريال مايوركا اليوم السبت 13/6/2020 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر مساءا بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مايوركا

انتهت مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الأسباني اليوم السبت بفوز فوي للغاية لفريق برشلونة الذي أحرز رباعية ولا أروع وأظهر تألق كبير بعد فترة العزل ففور صافرة البداية أستطاع فريق بشلونة احراز الهدف الأول بقدم أرتورو فيدال في الدقيقة الثانية من المباراة واخختم ليونيل ميسي المباراة في الدقيقة 90 بالهدف الرابع.