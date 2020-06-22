شاهد الان برشلونة بفوز على ريال مايوركا برباعية نظيفة بواقع هدفين لكل شوط ويحتل الصدارة

يلتقي اليوم برشلونة مع نادي ريال مايوركا في الجولة 28 على ملعب الأخير في مباراة دور الإياب بالليجا الإسبانية، حيث يتم مواصلة اللعب بدون جماهير ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في معظم دول العالم خلال الأيام التسعين الماضية والتي توقف على أثرها النشاط الرياضي.

موعد مباراة برشلونة وريال مايوركا

ومن المنتظر أن تُقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية ومنتصف ليل اليوم بتوقيت الإمارات والثامنة بتوقيت جرينتش العالمي على قناة بي إن سبورت الرياضبة بتعليق عصام الشوالي.

مباراة برشلونة

ويعتاد برشلونة على اللعب بدون جمهور خاصة وأن الأخير يلعب في الكامب نو بدون جماهير في أوقات كثيرة لذا لن يتأثر الأداء كثيراً، وقد فاز برشلونة على ريال مايوركا في الدور الأول بخمسة أهداف مقابل هدفين فقط لذا فمن المتوقع أن يُحقق نتيجة إيجابية ليستمر في الصدارة.

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الدقيقة 2: فيدال ينجح في تسجيل الهدف الأول في المباراة في شباك مايوركا

الدقيقة 35: برشلونة يُثبت تفوقه بالهدف الثاني في شباك مايوركا

انتهاء المباراة بفوز برشلونة بأربعة أهداف نظيفة