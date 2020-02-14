شاهد الان ملخص نتيجة مباراة النصر والتعاون اليوم 2-2-2019 في الدوري السعودي

موعدنا اليوم مع مباراة قوية مهمة من مباريات الدوري السعودي حيث سيجتمع فريق نادي النصر نظيره فريق التعاون وذلك ضمن الجولة الثامنة عشر من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019، لنتعرف أكثر عن موعد اللقاء والقنوات الناقلة له.

مباراة النصر والتعاون

يدخل فريق نادي النصر هذا اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، وقد حصل عليهم بخوضه 17 مباراة، أما فريق نادي التعاون فأنه يدخل هذا اللقاء وهو يحتل المركز السادس برصيد 26 نقطة، كلاهما يسعيان لتحقيق الفوز في هذا اللقاء ولنري من سيحسم اللقاء لصالحه.

موعد مباراة النصر والتعاون اليوم

ومن المقرر بث اللقاء اليوم قي تمام الساعة السابعة والربع مساءاً بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة السعودية الساعة الثامنة والربع مساءً، والساعة التاسعة والربع بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة السعودية الرياضية ببث اللقاء على شاشتها، وذلك على ارض ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بالمملكة العربية السعودية .

نتيجة مباراة النصر والتعاون

انتهت المباراة بفوز التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح النصر.