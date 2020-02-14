شاهد الان يلا شوت BeIN HD2 مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع كورة ستار | كورة لايف ماتش ليفربول بث مباشر الآن في دوري أبطال أوروبا نقل حي | مشاهدة محمد صلاح أونلاين

بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو اليوم يلا شوت في إطار مباريات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث يستقبل ليفربول فريق بورتو البرتغالي في واحدة من المباريات الهامة للفريق الإنجليزي خلال هذا الموسم، والتي يسعي من خلالها لتحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة العودة بالبرتغال.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو يلا شوت

من المقرر ان يكون توقيت مباراة ليفربول وبورتو اليوم الثلاثاء الموافق 9-7-2019 في غطار مباريات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة يتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب الانفيلد معقل فريق ليفربول ووسط جماهيره.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو اليوم

ستكون مباراة ليفربول وبورتو منقولة حصرياً عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية من خلال قناة بي ان سبورت الثانية بتعليق رؤوف خليف وحسن العيدروس، كما سنقوم بتوفير رباط البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت.

تشكيل ليفربول اليوم

حارس المرمي: أليسون

الدفاع: ألكسندر أرنولد ، ماتيب ، فان دايك ، ميلنر

الوسط: يجنالدوم ، فابينيو ، هندرسون

الهجوم: صلاح ، فيرمينو ، ماني

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

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دقائق قليلة وتبدأ أحداث الشوط الاول من مباراة ليفربول ضد بورتو في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا وسط ترقب ومتابعة إعلامية كبيرة من الجميع، حيث يريد الجميع مشاهدة محمد صلا نجم فريق ليفربول.