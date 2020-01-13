شاهد الان توتنهام يستدرج عدوه اللدود مان سيتى فى ذهاب ربع نهائى الأبطال

تقام مباراة ذهاب دور ربع نهائى دورى الأبطال يوم الثلاثاء 9/4/2019، ويستضيف فريق توتنهام منافسه الإنجليزى مان سيتى على ملعب توتنهام الجديد، ويأمل توتنهام فى تحقيق الانتثار على أرضه وبين جماهيره العاشقة، فيما يسعى فريق مانشيستر سيتى فى الفوز باللقاء ووضع قدما فى التأهل.

توتنهام يسعى لحسم فوز على جاره الإنجليزى واستكمال مشواره

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير منافسه الإنجليزى مانشيستر سيتى فى لقاء ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، ويأمل فريق ليلا ويتس فى تحقيق انتصار كبير لإسعاد جماهيره التى ستحضر فى احتفالية وتجميل ملعبهم الجديد بفوز جديد، ويطمح السبيرز فى خطف الفوز وضمان فرصة كبيرة لاستكمال المشوار والتقدم نحو الحلم الأوروبى.

يحتل فريق توتنهام حاليا المركز الثالث فى البريميرليج برصيد 64 نقطة، وكان الفريق قد حقق الفوز على فريق كرستيال بالاس بنتيجة 2-0، كما يذكر أن توتنهام قد حقق الفوز فى دور ال16 على فريق بروسيا دورتموند بنتيجة 3-0 ذهابا و1-0 فى العودة.

مان سيتى فى مهمة أوروبية إنجليزية من أجل التقدم نحو اللقب

يحل فريق مانشيستر سيتى فى ضيافة فريق توتنهام جاره الإنجليزى فى ذهاب دور ربع نهائى دورى الأبطال، ويسعى الفريق السماوى فى تحقيق انتصار كبير كبير فى المباراة وحسم التأهل مبكرا، ويأمل المان سيتى فى تحقيق الفوز باللقاء المرتقب من أجل وضع قدما لتخطى عقباته نحو اللقب الأوروبى المنتظر.

ويحل مانشيستر سيتى فى وصافة البريميرليج برصيد 80 نقطة وله مباراة مؤجلة، وحقق الفريق الفوز فى اللقاء الماضى بنصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى أمام فريق برايتون بنتيجة 1-0، ويذكر أن فريق المان قد أطاح فريق شالكة بنتيجة كبيرة، حيث فاز فى لقاء الذهاب بنتيجة 3-2 وفى الإياب حقق فوزا كاسحا بنتيجة 7-0 .

موعد مباراة توتنهام ومانشيستر سيتى

تقام مباراة ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا بين فريقى توتنهام ومانشيستر سيتى يوم الثلاثاء 9/4/2019، وينطلق اللقاء فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة العاشرة بتوقيت السعودية الدولى، وبالساعة السابعة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة للقاء هوتسبير والمان

تنقل قنوات bin sport أحداث لقاء فريقى هوتسبير والمان فى ذهاب ربع نهائى أبطال أوروبا، وتذاع المباراة على قناة hd1 كما يذاع استوديو تحليلى كبير خاص بالمباراة للتعليق على أحداث اللقاء وتحليل المباراة فور انتهائها.