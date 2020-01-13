شاهد الان ليفربول يستضيف بورتو فى صراع ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال

تقام مباراة ذهاب دور ربع نهائى دورى أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 9/4/2019، ويستضيف فريق ليفربول منافسه بورتو على ملعب آنفيلد، ويأمل الليفر فى تحقيق انتصار كبير على أرضه ووسط جمهوره، فيما يطمح بورتو لخطف فوز يضع به قدما فى التأهل نحو اللقب.

ليفربول فى صدام أولى بمعركة حجز التأهل يستضيف فريق ليفربول منافسه بورتو فى لقاء ذهاب دور ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، ويأمل الريدز فى تحقيق الانتصار بنتيجة كبيرة على أرضه وبين جماهيره، كما يسعى لخطف فوز يضع به قدما قبل الوصول للمعركة الفاصلة فى الإياب، ويطمح الليفر فى لاعبوه الناريين أمثال محمد صلاح وفيرمينو ومانى وفان ديك وغيرهم ويحرسهم أليسون بيكر، فى تقديم أداء مميز ومقنع فى اللقاء المرتقب.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 82 نقطة من تحقيق الفوز فى 25 مباراة والتعادل فى7 لقاءات وخسارة مناسبة، وكان الفريق قد حقق فوزا كبيرا على منافسه ساوثهامبتون فى لقاء الجولة الماضية بنتيجة 3-1، وكات ليفربول قد حقق الفوز على فريق بايرن ميونيخ فى دور ال16 بنتيجة 3-1 فى مجموع لقائى الذهاب والإياب .

بورتو فى خطوة جديدة نحو الإقتراب إلى الحلم

يحل فريق بورتو البرتغالى ضيفا على نظيره ليفربول فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال، ويسعى فريق التنانين فى حجز مقعد له بنصف النهائى وتحقيق فوز كبير خارج أرضه والانتظار لحسم التأهل بين جماهيره، ويطمح الأبيض والأزرق فى تقديم المستوى الفنى والبدنى المطلوبين فى المباراة من أجل وضع قدما نحو الوصول للحلم الأوروبى.

ويحتل فريق بورتو صدارة الدورى البرتغالى برصيد 69 نقطة من الفوز فى 22 لقاء والتعادل فى 3 وخسارة 3 مباريات أيضا، وكان الفريق قد خطف فوزا صعبا على نظيره بوافيشتا بالجولة الماضية بنتيجة 2-0، كما يذكر أن فريق بورتو نجح فى إقصاء منافسه روما بنتيجة 4-3 فى مجموع لقائى الذهاب والإياب بدور ال16 .

موعد مباراة ليفربول وبورتو

تقام مباراة ليفربول وبورتو فى ذهاب دور ربع نهائى دورى أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 9/4/2019، وتنطلق المباراة فى الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاسرة بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة السابعة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

القنوات الناقلة للقاء الليفر وبورتو

تنقل قناة bin sport أحداث لقاء الذهاب بين فريقى الليفر وبورتو فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال،وتذاع المباراة على قناة hd2 بالاضافة لاستوديو تحليلى كبير على الهواء مباشرة للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.