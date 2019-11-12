شاهد الان مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم 11-4-2019 يلا شوت اون لاين في الدوري المصري الممتاز...

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بث مباشر يوتيوب في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز، مباراة قوية منتظرة من جانب جمهور الفريقين حيث يدخل فريق القلعة البيضاء ساعيًا إلى تحقيق الفوز من أجل النقاط الثلاثة والعودة للصدارة مجددا، وينافس الزمالك غريمه التقليدي الأهلي هذا الموسم على صدارة الدوري والتتويج به.

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري يلا شوت اون لاين تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الخميس في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الجيش بالسويس وتنقل قناة اون سبورت اللقاء بث مباشر مباراة الزمالك والمصري يلا شوت اون لاين.

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري يدخل الفريق البورسعيدي ساعيًا إلى تحقيق فوز ثمين على الزمالك الليلة من أجل إسعاد جماهيره وسط ترقب جمهور الفريقين للمباراة، وبالطبع يسعى الزمالك إلى التتويج بالدوري هذا الموسم بعد النتائج الجيدة الذي يقدمها منذ بداية الدوري، ويستعد الأبيض لمباراة العودة امام حسنية اكادير المغربي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية في ربع النهائي، وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وحسنية اكادير انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

Advertisements

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري تنطلق المباراة خلال دقائق على ستاد الجيش بالسويس على قناة اون سبورت وقناة نايل سبورت بث مباشر يلا شوت مباراة الزمالك والمصري اون لاين اليوم كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر يوتيوب يلا شوت الجديد اون لاين.

توقيت مباراة الزمالك والمصري

رابط مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر 6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .5:30 مساءاً بتوقيت مصر .6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .5:30 مساءاً بتوقيت الأردن.5:30 مساءاً بتوقيت سوريا .5:30 مساءاً بتوقيت لبنان .6:30 مساءاً بتوقيت العراق .5:30 مساءاً بتوقيت السودان .6:30 مساءاً بتوقيت اليمن .5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .4:30 مساءاً بتوقيت تونس .4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .4:30 مساءاً بتوقيت المغرب .7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.6:30 مساءاً بتوقيت البحرين.7:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.6:30 مساءاً بتوقيت الكويت .6:30 مساءاً بتوقيت قطر.3:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.6:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .3:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر