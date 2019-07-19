عقدوا العزم أنا تحيا الجزائر.. مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر| رابط مباراة الجزائر ضد السنغال أونلاين (مجانا)

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يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر KORA ONLINE لمباراة نهائي أمم إفريقيا 2019، شاهد الآن مباراة السنغال والجزائر KORA STAR على أرضية إستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الجزائري والسنغالي، في نهائي كان 2019، شاهد مباراة النهائي الإفريقي مباشرة على YALLA SHOOT PLUS.

البث المباشر KORA GOAL مباراة السنغال والجزائر في نهائي أمم إفريقيا، مشاهدة مباشرة على KORA TODAY على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعي جمال بلماضي لقيادة المنتخب الجزائري للتتويج باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخ محاربي الصحراء، متابعة لايف مباراة النهائي كورة لايف، بينما يسعي أليو سيسيه لقيادة منتخب بلاده لتحقيق انجاز تاريخي بحصد لقب البطولة للمرة الأولي في تاريخه، تابع المباراة على كورة ستار LIVE.

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بث مباشر YALLA LIVE لمباراة نهائي أمم إفريقيا اليوم، حيث يبدأ منتخب الجزائر المباراة بتشكيل مكون من: ( رايس مبولحي ومهدي زفان وعيسى ماندي وجمال بلعمري ورامي بن سبعيني وعدلان قديورة وسفيان فيغولي وإسماعيل بن ناصر و رياض محرز ويوسف بلايلي وبغداد بونجاح) شاهد النهائي ONLINE.

مشاهدة مباشرة مباراة الجزائر والسنغال KORA LIVE، حيث يبدأ منتخب السنغال بتشكيل مكون من: ( ألفريد جوميز، لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتي، يوسف سابالي، ندياي، إدريسا جاي، هنري سافييت، إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج).

شاهد بث مباشر مباراة ALGERIEA VS SENEGAL في نهائي بطولة AFRICAN CUP OF NATIONS 2019، علي أرض مصر EGYPT، بث مباشر COOL KORA مواجهة الجزائر (محاربي الصحراء) والسنغال (أسود التيرانجا) ONLINE بدون تقطيع، تابع مباشرة مباراة السنغال والجزائر في الـ (FINAL) علي كورة توداي بجودة فائقة HD.