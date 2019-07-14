يلا شوت Extra Time مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر yalla match كورة ستار يلا شوت ماتش منتخب تونس BEIN المفتوحة

بث الاسطورة للمباريات LIVE7HD لمباراة منتخب تونس بقيادة مدربه ألان جريس، مع منافسه منتخب السنغال يوم الأحد 14 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ستاد الدفاع الجوي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية كورة ستار مباراة منتخب تونس مع منتخب السنغال KORA STAR.

كول كورة ونجح منتخب السنغال في تحقيق الفوز على منتخب بنين، بنتيجة هدف نظيف بعد إضاعة العديد من الفرص خلال المباراة من جانب أسود التيرانجا، KOOORA GOAL بينما تأهل منتخب تونس على حساب منتخب مدغشقر، بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي على ستاد السلام BEIN MATCH.

كورة جول وتذاع جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة تايم سبورت على التلفزيون المصري الأرضي، وعلى قناة بين سبورت ماكس 1 و 2 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات COOL KORA، مباراة منتخب تونس مع منتخب السنغال YALA KOORA.

ويأتي التشكيل المتوقع لمنتخب تونس في مواجهة منتخب السنغال YALA LIVE :-

حراسة المرمى : معز حسن.

خط الدفاع : أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان برون - وجدي كشريدة.

خط الوسط : فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - يوسف المساكني.

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خط الهجوم : طه ياسين الخنيسي - وهبي الخزري.

يلا لايف بينما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الستغال :-

حراسة المرمى : ألفريد جوميز.

خط الدفاع : يوسف سابالى - خاليدو كوليبالى - شيخو كوياتى - لامينى جاساما.

خط الوسط : بادو ندياى - إدريسا جاى - ساديو مانى - هنرى سايفيت.

خط الهجوم : إسماعيلا سار - مباى نيانج.

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