يلا شوت plus: مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر kora star يلا شوت حصري ماتش تونس والسنغال ONLINE بين سبورت المفتوحة

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ومن المنتظر أن يظل الان جرييس مدرب تونس على نفس طريقته خاصة في المباراة الأخيرة يلا شوت حصري أمام مدغشقر حيث ستكون التشكيلة المتوقعة على النحو التالي:

معز حسن – وجدي كشريدة – ياسين مرياح – ديلان برون – أسامة حدادي – إلياس سخيري – فرجاني ساسي – غيلان شعلالي – يوسف مساكني – طه خنيسي – وهبي خزري

تشكيلة السنغال بقيادة اليو سيسيه:

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حراسة المرمي: ألفريد جوميس.

خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – شيخو كوياتي – لاميني جاساما.

خط الوسط: بادو ندياي – إدريسا جاي – هنري سايفيت.

خط الهجوم: ساديو ماني – إسماعيلا سار – مباي نيانج.

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