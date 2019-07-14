مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر tunisia vs senegal يلا شوت رابط ماتش تونس beIN SPORTS المفتوحة

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يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي رابط مشاهدة مباراة تونس والسنغال بث مباشر كورة لايف kora live، حيث يصطدم منتخب تونس بمنافسه السنغال مساء اليوم الأحد والموافق 14/7/2019 وذلك في دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الممتدة منافساتها حتى يوم 19 الشهر الجاري.

ويلاقي منتخب تونس منافسه السنغال على ملعب 30 يونيو وذلك مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت أبو ظبي، تابع الآن لحظة بلحظة مباراة تونس والسنغال بث مباشر يلا شوت yallashoot.

وتأهل منتخب تونس لدور نصف النهائي بعد مشوار طويل حيث احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد ثلاثة نقاط من ثلاثة تعادلات ومن ثم تخطى نسور قرطاج عقبة غانا في دور 16 وحقق الفوز في المباراة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل الإيجابي 1-1، وفاز على مدغشقر في ربع النهائي بنتيجة 3-0.

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بينما صعد منتخب السنغال بعد حجز المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط ثم في دور الستة عشر فاز على أوغندا بهدف نظيف وبعدها بربع النهائي فاز على بنين بهدف نظيف سجله ساديو ماني، مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر kora star كورة ستار.

- تشكيلة منتخب تونس المتوقعة: (معز حسن، ياسين مرياح، ديلان برون، أسامة الحدادي، وجدي كشريدة، إلياس صخيري، فرجاني ساسي، غيلان الشعلالي، وهبي الخزري، يوسف المساكني، طه يس الخنيسي).

- تشكيلة منتخب السنغال المتوقعة: (إدوارد ميندي، لامين جاساما، شيخو كوياتي، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه، إدريسا جاي، إسماعيل سار، هنري سايفت، اليون نداي، مباي نيانج، ساديو ماني).

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