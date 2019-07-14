كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة فيدرر وجوكوفيتش بث مباشر Roger Federer vs Djokovic كورة لايف ماتش فيدرر بدون تقطيع رابط مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي اللاعب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، مع منافسه اللاعب السويسري روجر فيدرر اليوم الأحد 14/7/2019في الساعة الثالثة مساءً في المباراة التي ستجمع بين اللاعبان في الدور النهائي من بطولة ويمبلدون.

ونجح فيدرر في تحقيق 101 انتصار في بطولة ويمبلدون، وفي المقابل تعرض للهزيمة 12 مرة، وشارك في البطولة 21 مرة في مسيرته، بينما حقق الصربي دجوكوفيتش 71 انتصارا مقابل 15 هزيمة.

Advertisements

ويتفوق فيدرر على الصربي في البطولات على الملاعب العشبية، حيث أحرز 19 بطولة بينما حقق دجوكوفيتش 5 ألقاب فقط.

وحقق ديوكوفيتش 9 انتصارات على فيدرر في بطولات الجراند سلام، بينما تعرض لـ6 هزائم، كما يتفوق على السويسري في بطولة ويمبلدون (2-1).

وسوف تذاع تلك المباراة بين فيدرر ودجوكوفيتش عبر قناة بين سبورتس الرياضية 9 HD، بين سبورتس مباراة دجوكوفيتش وفيدرر بين سبورتس beIN Sports 9، وستكون تلك المواجهة نارية بين الطرفين بي إن سبورتس beIN SPORTS، مواجهة بين نوفاك دجوكوفيتش وروجر فيدرر beIN SPORTS.