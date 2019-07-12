يلا شوت Wimbledon مشاهدة مباراة فيدرر ونادال بث مباشر رابط beIN SPORTS 9 HD يلاشوت فيدرر ونادال رابط مباشر

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يواجه اللاعب السويسري روجر فيدرر، منافسه اللاعب الإسباني رافائيل نادال اليوم الجمعة 12 يوليو في المباراة التي ستجمع بين اللاعبان في الدور النصف نهائي من بطولة ويمبلدون.

وسبق فيدرر غريمه نادال إلى دور الأربعة بفوزه على الياباني كي نيشيكوري 4-6 و6-1 و6-4 و6-4، ثم لحق به الإسباني بفوزه السهل على الأميركي سام كويري 7-5 و6-2 و6-2.

ويتفوّق نادال على فيدرر بـ24 انتصاراً مقابل 15، بينها نهائي ويمبلدون أعوام 2006 و2007 حين توّج السويسري باللقب، ثم 2008 حين رد الإسباني اعتباره بعد مباراة عالقة في الأذهان حسمها 6-4 و6-4 و6-7 (5-7) و6-7 (8-10) و9-7.

وسيكون عشاق التنس على موعد مع مباراة كبيرة بين لاعبان مميزان في تاريخ اللعبة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع تلك المباراة بين فيدرر ونادال عبر قناة بين سبورتس الرياضية 9 HD.