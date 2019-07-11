كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجانا للعرب.. مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD المجانية يلا شوت بي إن سبورتس المجانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم الخميس 11-7-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يحتضن استاد السويس الجديد مباراة نارية بين المنتخب الجزائري ونظيره منتخب كوت ديفوار، مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام أحداثها في مصر.

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تنطلق أحداث النهائي المبكر بين المنتخب الجزائري ونظيره الإيفواري، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر، وفي الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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ويستضيف استاد السويس الجديد مباراة الجزائر وكوت ديفوار، وسوف تذاع أحداثها من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان beIN SPORTS Max HD 1 ، كما ستذاع المباراة من خلال البث الأرضي للتلفزيون المصري عبر قناة تايم سبورت time sport .

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لا توجد غيابات في صفوف المنتخب الجزائري قبل مواجهة منتخب ساحل العاج في دور الثمانية بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع أوراق المدرب جمال بلماضي جاهزة للعبور إلى ربع نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، وسيبدأ منتخب الجزائر هذه المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: رايس مبولحي، خط الدفاع: رامي بن سبعيني - جمال بن العمري - عيسى ماندي - يوسف عطال، خط الوسط الدفاعي: عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر، خط الوسط الهجومي: يوسف بلايلي - سفيان فيجولي - رياض محرز، الهجوم الصريح: بغداد بونجاح.

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وعلى الجهة الأخرى، لا توجد غيابات في صفوف المنتخب الإيفواري للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق جاهز وكامل العدد فى هذه المواجهة الصعبة امام محاربي الصحراء، وسيدخل المدرب إبراهيم كمارا هذه المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: سلفين جبوهو، خط الدفاع: مامادو باجايوكو - إسماعيل تراوري - ويلفريد كانون - وونلو كوليبالي، خط الوسط الدفاعي: جون فيليب جبامين - سيري دي، خط الوسط الهجومي: نيكولا بيبي - فرانك كيسييه - ويلفريد زاها، الهجوم الصريح: جوناثان كودجيا.