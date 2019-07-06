مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر egypt vs south africa كورة لايف beIN SPORTS HD يلا شوت المفتوحة

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موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر اليوم عبر موقع يلا شوت بلس اليوم السبت 6-7-2019:

تبدو أن الأمور قريبة من أبناء المدرب خافيير أجيري لخوض مباراة غاية في الاهمية أمام منتخب جنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت السعودية وهو موعد المباراة في كل من قطر والبحرين وجزر القمر الساعة العاشرة مساء بتوقيت الدوحة الساعة العاشرة مساء بتوقيت لبنان، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت ابو ظبي، الساعة العاشرة مساء بتوقيت العراق، الساعة العاشرة مساء بتوقيت اليمن الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا مساء اليوم في كان 2019

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تشكيلة مصر اليوم أمام جنوب إفريقيا حيث يتواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس تشكيلة أجيري لمباراة اليوم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي

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خط الوسط: محمد النني - طارق حامد

خط الوسط الهجومي: محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح

الهجوم: مروان محسن

تشكيلة باكستر لمنتخب جنوب إفريقيا أمام مصر اليوم:

في حراسة المرمى: ويليامز

الدفاع: مخيزي – هالانتي – مخاوانزي – هالاتشاوايو .

الوسط: مكوتجو – ثيمبا زواني – زونجو .

الهجوم: ليبو موتيبا – سيريرو – بيرسي تاو

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