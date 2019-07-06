مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر egypt vs south africa كورة لايف Total Africa Cup of Nations 2019

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يشهد مساء اليوم، السبت، استاد القاهرة الدولي، مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، في المباراة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر egypt vs south africa، وتصب الترشحيات في صالح المنتخب المصري لعبور عقبة منتخب الأولاد والتأهل للدور المقبل من البطولة الإفريقية الكبيرة التي تلعب على الأرضي المصرية، كورة لايف HD شاهدة مباراة مصر بدون تقطيع وبأكثر من جودة.

متي موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا وكيفية مشاهدة البث المباشر

نقدم لكم عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر لمشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا في كاس أمم افريقيا، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة بتوقيت القاهرة، ويمكنكم مشاهدة المباراة في بث مباشر YALLA SHOOT بدون تقطيع عبر موقعنا المميز في تغطية المباريات لحظة بلحظة، رابط كورة ستار مشاهدة مباراة مصر اليوم.

تشكيل منتخب مصر اليوم أمام جنوب إفريقيا CAN2019

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي.

خط الوسط: عبدالله السعيد – طارق حامد – محمد النني.

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خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – مروان محسن – محمد صلاح.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام مصر ومشاهدة رابط ماتش الفراعنة SALAH LIVE

حراسة المرمي: رونوين ويليامز

خط الدفاع: سيفسو هلانتي، بولي مخوانزي، ثولاني هلاتشوايو، تاماسكانا مخيزي

خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو، ليبوهانج مابوي، دين فورمان

خط الهجوم:ثيمبا زواني، ليبو مطيبه، بيرسي تاو

تابع لايف مباراة مصر وجنوب إفريقيا YALLA GOAL

تنقل مباراة مصر وجنوب إفريقيا على شاشة قناتي BEIN SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS HD MAX 2 بتعليق المعلق المصري علي محمد علي، كما ستكون المباراة منقولة أيضًا علة قناة تايم سبورت TIME SPORT المصرية عبر التردد الأرضي للتلفزيون المصري بتعليق حاتم بطيشة، يلا لايف شاهد مباراة مصر وجنوب افريقيا الآن NOW LIVE.