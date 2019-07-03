مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر (تغطية مُباشرة) Brazil vs Argentina كورة yalla shoot لايف beIN SPORT مفتوحة

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مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين يوم الأربعاء 3-7-2019 بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث تدور رحى معركة من العيار الثقيل بين المنتخب البرازيلي وغريمه التقليدي منتخب الأرجنتين، في إطار منافسات نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 التي تستضيفها أحداثها البرازيل حاليًا.

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تأهل منتخب البرازيل لنصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة (3-4)، وتخطى أصحاب الأرض دور المجموعات بعد تصدرهم للمجموعة الأولي برصيد سبع نقاط، جمعوهم من انتصار أمام منتخب بوليفيا بثلاث أهداف نظيفة، ثم تعادل أمام فنزويلا بدون أهداف، وحقق الفوز على حساب منتخب بيرو بخماسية نظيفة، بينما تأهل راقصي التانجو إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد تحقيق الفوز على منتخب فنزويلا بهدفين نظيفين في ربع النهائي، ونجح راقصي التانجو في حصد أربع نقاط من خلال مشوارهم في دور المجموعات، من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد، ثم تعادل أمام باراجواي بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب قطر بهدفين نظيفيين.

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تنطلق أحداث الكلاسيكو العالمي بين البرازيل والأرجنتين في تمام الساعة الثانثة والنصف فجر يوم الأربعاء، وفي الساعة الثالثة والنصف فجر الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والعراق، وفي الساعة الرابعة والنصف فجر الأربعاء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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يحتض ملعب مينيراو الكلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، كما سيتم نقل أحداثه مباشرة من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس، وهي الناقل الرسمي لكوبا أمريكا 2019 في الوطن العربي والشرق الأوسط، وذلك عبر قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي ثري beIN SPORTS Max HD 3 .

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لا يعاني المنتخب البرازيلي من غيابات في المباراة أمام الأرجنتين بسبب الإصابة أو الإيقاف، وسيبدأ المنتخب البرازيلي بقيادة مدربه ليوناردو تيتي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش، خط الوسط: كاسيميرو - أرثر، خط الوسط الهجومي: إيفرتون سواريس - فيليبي كوتينيو - جابرييل جيسوس، الهجوم الصريح: روبرتو فيرمينو.

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على الجانب الآخر لن يفتقد منتخب الأرجنتين أي لاعب بسبب الإصابة أو الإيقاف أمام البرازيل، وستكون جميع أسلحة سكالوني جاهزة لتحقيق الانتصار والوصول إلى المباراة النهائية، وسيبدأ ليونيل سكالوني مدرب راقصي التانجو بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فرانكو أرماني، خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بيزيلا - ميلتون كاسكو، خط الوسط: أنخل دي ماريا - جيوفاني لو تشيلسو - لياندرو باريديس - روبيرتو بيريرا، خط الهجوم: سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي.