مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر Brazil vs Argentina يلا شوت beIN SPORTS HD شاهد الآن المفتوحة

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مشاهدة ومتابعة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر اليوم kora star كورة ستار، حيث يصطدم منتخب البرازيل بمنافسه الأرجنتين في مباراة دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا صباح الأربعاء الموافق 3-7-2019.

- موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم:

يلتقي منتخب البرازيل بقيادة تيتي مع الأرجنتين بقيادة سكالوني صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة 2:30 بتوقيت مدينة القاهرة و3:30 بتوقيت مكة المكرمة و4:30 بتوقيت دولة الإمارات، شاهد الآن مباراة الأرجنتين والبرازيل بث مباشر kora live كورة أون لاين kora online.

وتخطى منتخب الأرجنتين دور ربع النهائي بعد تغلبه على فنزويلا بهدفين نظيفين بينما منتخب البرازيل استطاع أن يصعد إلى الدور نصف نهائي بعد الفوز على باراجواي بركلات الترجيح 4-3.

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- تشكيلة مباراة الأرجنتين والبرازيل:

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تشكيلة البرازيل:

( أليسون بيكر - تياجو سيلفا – ماركينيوس – فيليبي لويس – داني ألفيس - كاسيميرو – أرتور ميلو – جابرييل جيسوس – ايفرتون - فيليبي كوتينيو - روبرتو فيرمينو)

تشكيلة الأرجنتين:

(فرانكو أرماني - بيتزيلا – أوتاميندي – تاجليافيكو – فويث - رودريجو دي بول – اكونيا – لياندرو باريديس - ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز - سيرخيو أجويرو).

وسيكون منتخب البرازيل أو الأرجنتين على موعد في النهائي مع الفائز من لقاء تشيلي وبيرو فيما تعد مباراة البرازيل والأرجنتين نارية بين الطرفين فكل منتخب يضم في صفوفه عناصر قوية ينشطون في الدوريات الكبرى.

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