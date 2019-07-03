مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر Brazil vs Argentina كورة ستار beIN SPOPTS يلا شوت copa america

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بث مباشر مباراة الارجنتين والبرازيل كورة جول اونلاين ( ميسي ضد كوتينيو) إتش دي KORA GOAL ONLINE HD متابعة مباراة الارجنتين ضد البرازيل والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد جوفيرنادور ماجاليس لحساب لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا.



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ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية شوت حصري البرازيل اليوم YALLA SHOOT 7sty مشاهدة مباراة البرازيل ضد الارجنتينومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE التشكيل المتوقع للارجنتين في المباراة :-

ويدخل التانجو اللقاء بالتشكيل الآتي :-

• في حراسة المرمى: فرانكو أرماني

• في خط الدفاع: ميلتون كاسكو – جيرمان بيزيا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليافيكو.

• في خط الوسط: روبرتو بيريرا – ليوناردو باريديس – جيوفاني لو سلسيو – رودريجو دي بول.

• في خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.



وكان رفقاء ليونيل ميسي قد تمكنوا من حجز مكانهم في الدور ربع النهائي بعد أن إحتلوا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربعة نقاط بالفوز في مباراة على قطر بهدفين في الجولة الاخيرة والتعادل مع باراجواي في الجولة الثانية بهدف لكل فريق والخسارة في الجولة الافتتاحية من كولومبيا بهدف مقابل لا شيء.

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وفي الدور ربع النهائي نجح المنتخب الارجنتيني من الفوز على منتخب فنزويلا المقاتل بهدفين مقابل لا شيء ليجد سكالوني ورفاقه انفسهم على موعد مع مباراة تاريخية لحساب السوبر كلاسيكو ضد المنتخب البرازيلي من أجل حصد اللقاء الذي خسروه في النهائي خلال النسختين الماضيتين.

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