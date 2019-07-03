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مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر Brazil vs Argentina كورة ستار beIN SPOPTS يلا شوت copa america

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل بث مباشر Brazil vs Argentina كورة ستار beIN SPOPTS يلا شوت copa america والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة الارجنتين والبرازيل كورة جول اونلاين ( ضد كوتينيو) إتش دي KORA GOAL ONLINE HD متابعة مباراة الارجنتين ضد البرازيل والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد جوفيرنادور ماجاليس لحساب لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا.
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يلا شوت حصري البرازيل اليوم YALLA SHOOT 7sty مشاهدة مباراة البرازيل ضد الارجنتين
ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE التشكيل المتوقع للارجنتين في المباراة :-
ويدخل التانجو اللقاء بالتشكيل الآتي :-
• في حراسة المرمى: فرانكو أرماني
• في خط الدفاع: ميلتون كاسكو – جيرمان بيزيا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاجليافيكو.
• في خط الوسط: روبرتو بيريرا – ليوناردو باريديس – جيوفاني لو سلسيو – رودريجو دي بول.
• في خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز.

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وكان رفقاء ليونيل ميسي قد تمكنوا من حجز مكانهم في الدور ربع النهائي بعد أن إحتلوا المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربعة نقاط بالفوز في مباراة على قطر بهدفين في الجولة الاخيرة والتعادل مع باراجواي في الجولة الثانية بهدف لكل فريق والخسارة في الجولة الافتتاحية من كولومبيا بهدف مقابل لا شيء.

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وفي الدور ربع النهائي نجح المنتخب الارجنتيني من الفوز على منتخب فنزويلا المقاتل بهدفين مقابل لا شيء ليجد سكالوني ورفاقه انفسهم على موعد مع مباراة تاريخية لحساب السوبر كلاسيكو ضد المنتخب البرازيلي من أجل حصد اللقاء الذي خسروه في النهائي خلال النسختين الماضيتين.

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كما تمكن روابط كورة جول KORA GOAL البرازيل والأرجنتين LIVE7HD عشاق الساحر الارجنتيني ليونيل ميسي من متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بجودة عالية صورة نقية بدون تقطيع لضمان تجربة رائدة من المتابعة بتعليق عربي.

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