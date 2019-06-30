مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر Egypt vs Uganda كورة لايف Total Africa Cup of Nations 2019

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يلا شوت US مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر اليوم الأحد 30 / 6 / 2019 في كأس الأمم الإفريقية، رابك مشاهدة مباراة مصر اليوم بدون تقطيع عبر شاشة قناة beIN SPORTS، يلتقي منتخب مصر مع أوغندا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019، ويسعي الفراعنة لتحقيق الفوز أو التعادل لحسم صدارة المجموعة لصالحهم، كول كورة بث مباشر فيما يحتاج منتخب أوغندا للفوز فقط لاعتلاء صدارة المجموعة.

موعد مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد 30 يونيو Yalla shoot بث مباشر

كونوا على الموعد حيث تبدأ مباراة مصر وأوغندا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، KORA live مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر coolkora بدون تقطيع، رابط يوتيوب لمتابعة مباراة مصر اليوم بلا انقطاع في الصورة، كورة ستار بث مباشر رابط مباراة egypt vs uganda يلا شوت حصري الجديد NOW، وتذاع المباراة عبر قناني بي ان سبورتس ماكس الأولي والثانية، وتايم سبورت عبر التردد الأرضي للتلفزيون المصري.

تشكيل مصر أمام أوغندا بث مباشر beIN SPorts كورة اون لاين live

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور

الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد

الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه"

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بدلاء الفراعنة: أحمد الشناوي - محمود عبد الرحيم "جنش" - عمر جابر - أيمن أشرف - باهر المحمدي - محمود حمدي "الونش" - نبيل عماد "دونجا" - علي غزال - عمرو وردة - وليد سليمان - أحمد حسن كوكا - أحمد علي.

تشكيل أوغندا ضد مصر في أمم إفريقيا KORA ON LINE:-

حراسة المرمي : دينيس أونيانجو.

خط الدفاع : موروشيد جوكو - موجامبي - أرنولد أوكوي - خالد أوتشو

خط الوسط : باتريك هنري كادو - جودفري والوسيمبي - حسن ماواندا - فاروكو ميا - عبده لومالا.

خط الهجوم : ميشيل أزيرا.

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