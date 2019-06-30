مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر Egypt vs Uganda يلا شوت beIN SPORTS HD شاهد الآن المفتوحة

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شاهد الآن Yalla SHOOT NOW مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر في كأس أمم إفريقيا توتال 2019 Africa Cup of Nations، مصر تواجه أوغندا من أجل تحقيق الفوز واعتلاء صدارة المجموعة الأولي، الفراعنة حققوا الفوز في المباراة الاولي على زيمبابوي بهدف نظيف، ثم فازوا على الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية بهدفين نظيفين، كورة لايف أون لاين بث مباشر مباراة مصر وأوغندا اليوم يلا شوت حصري لايف HD.

موعد مباراة مصر اليوم:

تنطلق مباراة مصر وأوغندا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، والتاسعة تمامًا بتوقيت القاهرة، وتلعب المباراة بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، وتذاع المباراة على قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR و beIN SPORTS MAX 2 HD AR بي إن سبورتس بتعليق المعلق المصري علي محمد علي، وستنقل أيضًا على شاشة قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي TIME SPORTS LIVE HD.

تشكيل منتخبي مصر وأوغندا في مباراة اليوم CAN 2019

تشكيل الفراعنة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور

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الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد

الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه"

تشكيل أوغندا

حراسة المرمي : دينيس أونيانجو.

خط الدفاع : موروشيد جوكو - موجامبي - أرنولد أوكوي - خالد أوتشو

خط الوسط : باتريك هنري كادو - جودفري والوسيمبي - حسن ماواندا - فاروكو ميا - عبده لومالا.

خط الهجوم : ميشيل أزيرا.

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