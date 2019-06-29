مشاهدة غانا والكاميرون بث مباشر cameroon vs ghana كورة لايف Total Africa Cup of Nations 2019

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مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا اليوم الجمعة 29-6-2019 بث مباشر بجودة عالية بدن تقطيع عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يصطدم المنتخب الكاميروني بنظيره الغاني، في ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية 2019 ، وهي المباراة التي يحتضنها استاد الإسماعيلية لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة.

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يتصدر المنتخب الكاميروني المباراة ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاثة نقاط جمعها بالفوز في الجولة الافتتاحية على منتخب غينيا الإستوائية بهدفين مقابل لا شيء، في المقابل سقط المنتخب الغاني في فخ التعادل الإيجابي بهدفين مع منتخب بنين ما جعله يحتل المركز الثاني برصيد نقطة يتيمة.

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وسوف تنطلق مباراة الكاميرون وغانا في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية وقطر والعراق، وفي الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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من المقرر أن تذاع أحداث المباراة النارية بين الكاميرون وغانا على الهواء مباشرةً عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وقناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 2 ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف، كام ستكون متاحة عبر قناة تايم سبورت المصرية ببثها الأرضي والفضائي.

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من المقرر أن يدخل مدرب منتخب الكاميرون كلارنس سيدروف بالتشكيل الأتي: حراسة المرمى: أندريه أونانا، خط الدفاع: داوا - يايَا - مايكل نجادجويِ - أيونجو، خط الوسط: ماندجيِك - أندريه أنجيِسا - سوتشين، خط الهجوم: كريستيان باسوجوج - كارل توكو إكامبي - تشوبو موتينج.

المدير الفني: الهولندي كلارنس سيدورف.

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بينما سيبدأ مدرب منتخب غانا كويسي إيباه تشكيل المباراة أمام الكاميرون بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري، خط الدفاع: أندي يادوم - كاسيِم نوهو - جوناثان مينساه - لومور، خط الوسط: توماس بارتي - مبارك واكاسو - كريستيان أتسو - أندريه أيو - جوردان أيو، خط الهجوم: جيان أسامواه.