مشاهدة الكاميرون وغانا بث مباشر cameroon vs ghana يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة EGYPT 2019

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مشاهدة مباراة غانا والكاميرون بث مباشر رابط يلا شوت اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام على ملعب ستاد الإسماعيلية، كورة لايف مشاهدة مباراة الكاميرون ضد غانا كورة HD

موعد مباراة الكاميرون وغانا والقنوات الناقلة اليوم السبت في بطولة إفريقيا:

تبدأ مباراة الكاميرون وغانا في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية في لقاء ناري بين منتخبان مرشحان لحصد اللقب الإفريقي في النسخة الحالية المقامة في مصر، كورة لايف مشاهدة مباراة الكاميرون ضد غانا كورة أون لاين لايف بدون تقطيع.

وسيتم نقل المباراة بشكل حصري ومباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية المالك الحصري للبطولة على قناة بي إن سبورت ماكس المخصصة لنقل بطولة إفريقيا، كما سيتم نقل المباراة على قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي.

حسابات المجموعة السادسة:

يتصدر منتخب الكاميرون المجموعة برصيد 6 نقاط بعدما حقق الفوز على غينيا بيساو بهدفين دون رد، فيما يأتي منتخب غانا وبنين بالمركز الثاني برصيد نقطة لكل منتخب بعد التعادل في اللقاء الافتتاحي بينما يأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الأخير بدون رصيد.

وسيغيب بشكل رسمي عن منتخب غانا اللابع جون بوي للإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في اللقاء الماضي أمام منتخب بنين.

التشكيلة المتوقعة لمنتخب غانا:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

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الدفاع: أندي يادوم – بابا رحمان – جوناثان منساه – قاسم نوهو

الوسط: توماس بارتي – مبارك واكاسو – كوادو أسامواه – كريستيان أتسو

الهجوم: أندري آيو - جوردان آيو

التشكيلة المتوقعة لمنتخب الكاميرون:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: يايا - نجاديو - أونيوجو – تشاكونتى.

خط الوسط: أنجويسا - ديوم – ماندجيك.

خط الهجوم: باسوجوج - تشوبو موتينج – ايكامبى.

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