مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر algeria vs senegal يلا شوت Total Africa Cup of Nations 2019

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مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يحتضن ملعب الدفاع الجوي مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الامم الإفريقية، التي تستضيف مصر أحداثها خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم.

وحقق منتخب الجزائر الفوز على منتخب كينيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، وبهذا الانتصار يعتلي محاربي الصحراء قمة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع منتخب السنغال في المجموعة الثالثة الذي تضم كلًا من تنزانيا ،كينيا، وسيسعى رفقاء رياض محرز لإقتناص الثلاث نقاط من هذه المواجهة القوية لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم.

بينما حقق منتخب السنغال فوزًا سهلًا على حساب منتخب تنزانيا بهدفين دون رد، بالجولة الأولى، وبهذا الانتصار حقق أسود تيرانجا أول ثلاث نقاط له فى البطولة، بينما تظل تنزانيا في المركز الأخير بدون رصيد، وسيسعي رفقاء ساديو مانيه لتحقيق الانتصار امام المنتخب الجزائري لضمان التأهل والحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة.

شاهد بث مباشر مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر عبر رابط كورة ستار kora star، حيث تنطلق أحداث مباراة الجزائر والسنغال في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت تونس وفي الساعة الثامنة بتوقيت السعودية وقطر والعراق وفي الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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ومن المقرر أن تكون مباراة الجزائر ضد السنغال منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD ، بتعليق حفيظ دراجي، كما ستذاع أيضًا عبر قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي، بث مباشر مباراة الجزائر والسنغال مباشرة عبر رابط كول كورة cool kora .

وسوف يبدأ جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: رايس مبولحي، خط الدفاع: عيسي ماندي - رفيق حليش - رامي بن سبعيني- محمد فارس، خط الهجوم: سفيان فيجولي - عدلان قديورة - مهدي عبيد، خط الهجوم: يوسف بلايلي - بغداد بونجاح - رياض محرز.

على الجانب الآخر، سيبدأ أسود التيرانجا بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: إدوارد ميندي، خط الدفاع: يوسف سابالي - خاليدو كوليبالي - شيخو كوياتيه - موسي واجو، خط الوسط: بابا أليون نديياي - ساديو ماني - إدريسا جاي - كريبان دياتا، خط الهجوم: كيتا دياو.

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