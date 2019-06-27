مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر algeria vs senegal يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة

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مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر اليوم الخميس 27-6-2019 في بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، حيث تقام مباراة السنغال ضد الجزائر على ملعب الدفاع الجوي اليوم الخميس في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالبطولة الإفريقية، يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة.

موعد مباراة اليوم الجزائر ضد السنغال في بطولة امم افريقيا 2019:

يصطدم منتخب الجزائر بنظيره السنغالي في مباراة قوية ببطولة كاس الامم الإفريقية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة السابعة مساء بتوقيت الاردن، الساعة السابعة مساء بتوقيت عاصمة دولة فلسطين القدس الشريف، الساعة الثامنة مساء بتوقيت الدوحة(قطر)، المنامة (البحرين)، بيروت (لبنان)، الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس، الساعة الخامسة مساء بالتوقيت العالمي جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال اليوم الخميس 27-6-2019:

مشاهدة مباراة السنغال Sengal ضد الجزائر عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت وتحديدا قنوات بي إن سبورت ماكس 1 و2 حيث سيكون المعلق حفيظ دراجي معلقا على اللقاء من داخل الملعب وهو ملعب الدفاع الجوي في مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

تشكيل منتخبي الجزائر والسنغال في مباراة اليوم على ملعب الدفاع الجوي:

تشكيل منتخب الجزائر:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: عطال - مندي - بن العمري - بن سبعيني.

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خط الوسط: قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

تشكيل السنغال:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: موسى واجي - كاليدو كوليبالي - ساليف ساني - يوسف سابالي

خط الوسط: ألفريد ندياي - كريبين ديتا - وإدريس جوي.

خط الهجوم: ساديو ماني - كيتا بالدي - وامباي نيانج.

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