مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر (تغطية مباشرة) egypt vs congo يلا شوت beIN SPORTS HD المفتوحة

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- التشكيلة المتوقعة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية:

المكسيكي خافير أجييري مدرب منتخب مصر سيخوض مباراة الكونغو الديمقراطية بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور

في خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد

في خط الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه"