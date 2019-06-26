كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المنتخب الوطني المصري نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي.

وكان الفراعنة قد تمكنوا من تحقيق الفوز في الجولة الاولى على منتخب زيمبابوي بهدف واحد مقابل لا شيء سجله محمود حسن تريزيجيه.

فيما سقط منتخب الكونجو الديمقراطية في فخ الخسارة على يد منتخب اوغندا بهدفين مقابل لا شيء في إفتتاحية مبارياته بالبطولة.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

وتنقل مباراة الفراعنة على القنوات التالية :-

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 2

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beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

ويمكن للشعب المصري متابعة اللقاء على الهواء مباشرةً بصورة حصرية عبر قناة تايم سبورت التردد الأرضي الذي ينقل مباريات البطولة مجاناً.