كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد غينيا في كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الاربعاء مباراة الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الافريقية تلك التي تجمع المنتخب النيجيري بنظيره منتخب غينيا والتي تقام على ملعب استاد الإسكندرية.

وكان النسور قد حققوا الفوز بشق الأنفس في الجولة الأولى على منتخب بوروندي بهدف واحد مقابل لا شيء احرزه نجمه إيجالو.

في المقابل سقط المنتخب الغيني في فخ التعادل مع نظيره منتتخب مدغشقر بهدفين لكل منتخب في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإسكندرية.

ويعول المنتخب الأرجنتيني على قائده جون أوبي ميكيل لتحقيق الفوز وضمان التأهل للدور المقبل فيما يسعى منتخب غينيا لتحقيق فوزه الاول لضمان منافسته على إحدى بطاقات التأهل.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً عبر القنوات الأتية :

Sport 1 Hungary

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Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)