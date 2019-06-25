كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة أوروجواي وتشيلي بث مباشر uruguay vs chile منقولة عبر beIN SPORTS يلا شوت copa america والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة تشيلي وأوروجواي بث مباشر كورة لايف kora live كورة ستار kora star، حيث يلتقي منتخب تشيلي مع أوروجواي صباح الثلاثاء 25/6/2019 في بطولة كوبا أمريكا المقامة على ملاعب البرازيل.

ويواجه منتخب تشيلي نظيره أوروجواي صباح الثلاثاء في تمام الساعة 1:00 بتوقيت مدينة القاهرة و2:00 بتوقيت مكة المكرمة، مشاهدة مباراة الأوروجواي وتشيلي بث مباشر، مشاهدة لويس سواريز، إدينسون كافاني، ألكسيس سانشيز.

ويتصدر منتخب تشيلي المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط وخلفه أوروجواي برصيد 4 نقاط، واليابان نقطة والإكوادور بدون نقاط، شاهد وتابع الآن مباريات كوبا أمريكا 2019 بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي مجاناً يوتيوب بدون تقطيع.

ويتوقع أن يلعب منتخب تشيلي بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أرياس

خط الدفاع: إيسلا - ميديل - ماريبان - بوسيجور

خط الوسط: فيدال - بولجار - آرانجيز

Advertisements

خط الهجوم: فوينزاليدا - ألكسيس سانشيز - فارجاس

تشكيلة منتخب أوروجواي المتوقعة لمباراة تشيلي:

حراسة المرمى: موسليرا

خط الدفاع: كاسيريس - خيمينز - جودين - لاكساليت

خط الوسط: بينتانكور - توريرا - نانديز - لوديرا

خط الهجوم: لويس سواريز - إيدينسون كافاني

شاهد مباراة أوروجواي وتشيلي بث مباشر في كوبا أمريكا بجودة عالية عبر الرابط التالي وجودة مناسبة لجميع الإنترنت youtube يوتيوب كورة شوت يلا كورة يلا شوت yallashoot، kora online، كورة اون لاين مباراة أوروجواي وتشيلي بث مباشر يلا شوت رابط مباراة اورجواي بقيادة سواريز وكافاني، مباراة أوروجواي kora live.