مشاهدة مباراة الارجنتين وقطر بث مباشر argentina vs qatar copa america 2019 منقولة عبر beIN SPORTS يلا شوت

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مشاهدة بث مباشر لمباراة الحسم بين قطر والأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا، تابع لايف بث مباشر بدون تقطيع لمباراة قطر VS الأرجنتين في (COPA AMREICA 2019)، شاهد بث مباشر مباراة (Qatar vs Argentina) كورة أونلاين، حيث يتطلع منتخب قطر لتحقيق إنجاز عربي آسيوي في بطولة كوبا أمريكا عندما يلتقي مع منتخب الأرجنتين اليوم الأحد 23-6-2019في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة بالبرازيل.

ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين سيخوض المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: فرانكو أرماني

خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو – نيكولاس أوتامندي – جيرمان بيزيلا – ميلتون كاسكو

خط الوسط: أنخل دي ماريا – جيوفاني لو تشيلسو – لياندرو باريديس – روبيرتو بيريرا

خط الهجوم: سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي

كورة أونلاين – بث مباشر مباراة اليوم في كوبا أمريكا بين (قطر والأرجنتين) بدون تقطيع، حيث تنطلق مباراة قطر والأرجنتين في جولة الحسم بدور المجموعات في بطولة (COPA AMERICA) في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية اليوم الأحد 23 – 6 – 2019، على ملعب (جريميرو بورتو آليجري آرينا)، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة قطر والأرجنتين على kora live| kora online وعبر رابط يوتيوب بأعلي جودة

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علي الجانب الآخر سيبدأ المدرب الأسباني فيليكس سانشيز مدرب قطر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: سعد الشيب.

خط الدفاع: المهدي علي – طارق سلمان – الراوي – رورو.

خط الوسط: كريم بوضياف – بوعلام خوخي – عبد العزيز حاتم.

خط الهجوم: أكرم عفيف – المعز علي – حسن الهيدوس.

البث المباشر – شاهد مباراة الأرجنتين وقطر اليوم 23 – 6 – 2019 في كوبا أمريكا عبر رابط بث مباشر كورة أونلاين| كورة لايف | live| يلا شوت، حيث يسعي منتخب قطر لتحقيق مفاجأة مدوية في أول مشاركة له في بطولة كوبا أمريكا، ويطيح بالمنتخب الأرجنتين العريق خارج البطولة، ويتأهل للدور التالي بالبطولة الذي يشارك فيها بدعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بجانب المنتخب الياباني، ويمكن مشاهدة بث مباشر لمباراة قطر عبر رابط يوتيوب.

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