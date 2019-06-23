مشاهدة مباراة الارجنتين ضد قطر بث مباشر Qatar VS Argentina مشاهدة تابع لايف بدون تقطيع رابط الاسطوة MESSI

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البث المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين، ضد نظيره منتخب قطر اليوم الأحد 23 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019، كورة أون لاين، كورة لايف، يلا تابع بدون تقطيع المباراة كاملة.

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كورة ستار وسوف تقام المباراة بين منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه ليونيل سكالوني، ومنتخب قطر في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، beIN Sports، كورة لايف.

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يلا شوت، Yala shoot وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب قطر، ومنتخب الأرجنتين في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD، كورة ستار، Kora star، Kora live.

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كورة أون لاين، kora online ويحتل منتخب الأرجنتين المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بينما يحل منتخب قطر في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضاً، ويحتاج كلا الفريقان لتحقيق الانتصار من أجل التأهل لدور القادم، Yala kora، يلا كورة، كورة ستار، يلا تابع، تابع لايف.

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