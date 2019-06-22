مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر (تغطية مباشرة) brazil vs peru منقولة عبر قناة beIN SPORTS يلا شوت copa america

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مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر مباراة البرازيل ضد بيرو والتي تجمع الفريقان السبت الثاني والعشرين من شهر يونيو على ملعب إستاد أرينا كورينيتانز لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا التي تقام على أرض السامبا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 7 يوليو، beIN Sports Max بث مباشر مباراة البرازيل ضد بيرو جودة عالية بدون تقطيع رابط يلا شوت

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر

متابعة مباراة السليساو ضد بيرو رابط البرازيل Brazil وسبق وأن تواجه الفريقان في بطولة الكوبا 2016 لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ونجح منتخب بيرو في تحقيق الفوز بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب راؤول رويدياز.

وتعول كتيبة بيرو على تحقيق الفوز في تلك المباراة للصعود إلى الدور المقبل في المركز الأول بعد أن جمع المنتخب أربعة نقاط من فوز على بوليفيا وتعادل مع فنزويلا فيما يمتلك البرازيل نفس العدد من النقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا وتدخل بيرو المباراة وهي تمتلك القائمة التالية :-

حراس المرمى: بيدرو جالاسي (أليانزا ليما - بيرو) - كارلوس كاسيدا (مليجار - بيرو) - باتريسيو ألفاريز (سبورتينج كريستال - بيرو)

المدافعون: لويس أدفينكولا (رايو فاييكانو - إسبانيا) - كارلوس زامبرانو (بازل - سويسرا) - ميجيل تراوكو (فلامنجو - البرازيل) - ألدو كورزو (يونيفرسيتاريو - بيرو) - أليكساندر كايينز (نيويورك سيتي - أمريكا) - ميجيل أراوخو (تاييريس - الأرجنتين) - أنديرسون سانتاماريا (أتلاس - المكسيك) - لويس أبرام (فيليز سارسفيلد - الأرجنتين)

لاعبو الوسط: يوشيمار يوتون (كروز أزول - المكسيك) - كريسيتيتن كويفا (سانتوس - البرازيل) - إديسون فلوريس (موريليا - المكسيك) - ريناتو تابيا (فاينورد - هولندا) - باولو هورتادو (قونياسبور - تركيا) - كريستوفر جونزاليس (سبورتينج كريستال - بيرو) - خيسوس بريتيل (سبورتينج كريستال - بيرو)

المهاجمون: جيفيرسون فارفان (لوكوموتيف موسكو - روسيا) - باولو جيريرو (إنترناسيونال - البرازيل) - أندري كارييو (الهلال - السعودية) - راؤول رويدياز (سياتل ساوندرز - أمريكا) - أندي بولو (بورتلاند تيمبرز - أمريكا)

مشاهدة مباراة البرازيل وبيرو بث مباشر في كوبا اميركا

ويمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة عبر روابط كورة جول Kora Goal والتي تتيح لعشاق الفريقين متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى كورة أونلاين Kora Online وكورة ستار Kora Star مع لايف فور إتش دي Live7HD وغيرها من روابط البث المباشر الأخرى.

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كما ستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر القنوات التالية :-

Sport TV 1

TRT 1 HD

Polsat Sport Extra

Arena Sport 1

Arena Sport 1 HD Cro

Varzish Sport HD

beIN SPORTS MAX 3 HD

Fox Sports 4 NL

وقامت قنوات بي إن سبورتش ماكس 3 إتش دي بتعيين المعلق الجزائري الكبير حفيظ دراجي للتعليق على تلك المباراة والتي ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءاً نفس توقيت مباراة فنزويلا ضد بوليفيا منعاً للتلاعب في نتائج المباريات.