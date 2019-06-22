كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر اليوم منقولة عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد استاد القاهرة الدولي حضور جماهيري كبير حيثُ يلتقي منتخب مصر مع نظيره زيمبابوي مساء اليوم الجمعة 21/6/2019 وذلك في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وتنطلق مباراة مصر وزيمبابوي مساء الجمعة في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وذلك في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2019.



ويأتي تشكيلة منتخب مصر الرسمي كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، محمود حسن تريزيجيه، عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن



وستكون مباراة مصر ضد زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية مذاعة عبر قنوات بي إن سبورت ماكس وأيضاً قناة تايم سبورت.