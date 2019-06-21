مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر منقولة عبر قناة beIN SPROTS المفتوحة (شاهد مصر الآن مباشرة)

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يلا كورة yalla kora رابط Egypt متابعة مباراة مصر ضد زيمبابوي اليوم الجمعة 21 / 6 / 2019 حصرياً على قنوات beIN SPORTS HD

يلا شوت أونلاين yalla Shoot Online تقام في اليوم الجمعة مباراة المنتخب المصري ضد نظيره منتخب زيمبابوي في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وكان المنتخب المصري قد إستعد جيداً إلى تلك المباراة عن طريق أداء بعض التدريبات المنفردة للاعبين بالإضافة إلى وضع نقاط القوة والضعف أمام أعين الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري ومساعده المصري هاني رمزي.

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في المقابل يطمح منتخب زيمبابوي إلى تحقيق ما أشبه بالمعجزة وخطف ولو نقطة يتيمة من بين أنياب محمد صلاح ورفقاءه في الوقت الذي تبحث فيه الجماهير المصرية عن روابط البث المباشر لكورة أونلاين وكورة لايف بالإضافة إلى كول حصري وبي إن سبورتس إتش دي لمتابعة المباراة على الهواء مباشرةً.

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