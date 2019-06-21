مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر (تغطية مباشرة) egypt vs zimbabwe متعدد الجودات

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تتحول أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو المباراة المرتقبة، التي ستجمع بين المنتخب المصري ونظيره منتخب زيمبابوي، في المباراة الإفتتاحية، لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام فعالياتها في مصر (خلال الفترة من الجمعة، 21 يونيو 2019 – الجمعة، 19 يوليو 2019)، وسوف تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، غدًا الجمعة الموافق 21 يونيو 2019 .

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يدخل منتخب مصر بقيادة مدربه المكسيكي خافيير أجيري، هذه المباراة وهدفه تحقيق الفوز على زيمبابوي، من أجل ضمان حظوظ التأهل للأدوار التالية مبكرًا، مستغلاً، خاصة وأن مدرب الفراعنة يمتلك كتيبة من النجوم المحترفين يقودهم النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي ومحمد النني لاعب أرسنال الانجليزي.

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وفي الجهة الأخري يريد منتخب زيمبابوي عمل مفاجأة كبيرة بتحقيق نتيجة جيدة على منتخب مصر، استغلالاً للعناصر الشابة التي تمتاز بالسرعة والمهارة الكبيرة، وذلك لكي يسهل مهمته في بقية مباريات المجموعة الأولى التي تضم لجانب زيمبابوي كلا من الكونغو الديمقراطية ومصر وأوغندا.

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الجدير بالذكر ان مباراة مصر وزيمبابوي ستنطلق احداثها في تمام الساعة الـ 10 مساءًا بتوقيت القاهرة والـ 11 مساءًا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات beIN SPORTS Max HD 1 وهي الناقل الرسمي للبطولة، فضلا عن قناة Time Sport المصرية.

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ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر بالتشكيل الآتي: محمد الشناوي - أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي - محمد النني - طارق حامد - محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح - مروان محسن.

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بينما سيدخل منتخب زيمبابوي مواجهة مص بتشكيل يضم كلا من : جورج تشيجوفا - جيمي دزينجاي - أليك موديمو - دايفينج ليونجا - تيناغ حاديبي - داني فيري - خامات بيليات - مارشال مونيتسي - موتيزوا - نياشا موشيكوي - إيفانز روسيك.