يلا شوت

ميسي يقهر رونالدو دوليًا.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي بث مباشر الآن Lionel Messi

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يقهر رونالدو دوليًا.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي بث مباشر الآن Lionel Messi والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن​ الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم ينافس البرتغالي كريستيانو ​رونالدو نجم يوفنتوس​ على عدد الأهداف التي تم تسجيلها أمام أفضل المنتخبات في العالم وذلك بحسب تصنيف الفيفا بينما يستمر الصراع بينهما حول من هو الأفضل في العالم.


وذكرت التقارير أن رونالدو سجل 88 هدف مع البرتغال لكن 35 من هذه الأهداف سجلها في مرمى أفضل 50 منتخب في العالم، في حين سجل ميسي 67 هدف بشكل عام لكن 56 منهم كانوا في شباك منتخبات صنفوا ضمن الـ 50 الأوائل في العالم.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا