ميسي يقهر رونالدو دوليًا.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وباراجواي بث مباشر الآن Lionel Messi

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أفادت تقارير صحفية عالمية بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ينافس البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على عدد الأهداف التي تم تسجيلها أمام أفضل المنتخبات في العالم وذلك بحسب تصنيف الفيفا بينما يستمر الصراع بينهما حول من هو الأفضل في العالم.
وذكرت التقارير أن رونالدو سجل 88 هدف مع البرتغال لكن 35 من هذه الأهداف سجلها في مرمى أفضل 50 منتخب في العالم، في حين سجل ميسي 67 هدف بشكل عام لكن 56 منهم كانوا في شباك منتخبات صنفوا ضمن الـ 50 الأوائل في العالم.