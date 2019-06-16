مشاهدة مباراة الارجنتين وكولومبيا بث مباشر argentina vs colombia منقول عبر قناة beinsports

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بث مباشر الارجنتين وكولومبيا يلا شوت، يدخل منتخب التانجو مباراة اليوم أمام كولومبيا بتشكيلة مغايره تماماً عن التي خاض بها كأس العالم الماضية، بخلاف تواجد الرباعي نيوكلاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي، وزميله في نفس الفريق سيرجيو أوجويرو، ونجم البرسا ليونيل ميسي، ونجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا.

يلا شوت بث مباشر الارجنتين وكولومبيا، دائماًَ ما تأتي مباريات الأرجنتين وكولومبيا عامرة بالإثارة والندية والقوة، وتعتلي مباراة الارجنتين وكولومبيا اليوم قمة مباريات اليوم في كوبا أمريكا.

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