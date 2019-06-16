مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا بث مباشر (تغطية مباشر) منقولة عبر قناة beIN SPORTS MAX 3

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موعد مباراة الارجنتين وكولمبيا اليوم كوبا أمريكا

البطولة : كوبا أمريكا 2019

القنوات الناقلة : بي ان ماكس 3 وبي ان ماكس 3

معلق المباراة : حفيظ دراجي

الساعة : 12:00 صباحا بتوقيت مصر

الساعة : 1:00 صباحا بتوقيت السعودية

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كورة لايف بث مباشر مباراة الارجنتين وكولومبيا يلا شوت Kora live بلس رابط مشاهدة مباراة الارجنتين بث مباشر اليوم، كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر الارجنتين وكولومبيا يوتيوب، وعن هذا اللقاء فقد تحدث المدير الفني للمنتخب الكولمبي كيروش عن الأهمية البالغة لمباراة الليلة أمام الأرجنتين فقد اعتبرها أنها مفتاح الوصول للدور القادم والتأهل له، فهي الأهم في دور المجموعات، وشدد على أن جميع المباريات سيخوضها فريقه بدافع الفوز فهو يمتلك عدد جيد من اللاعبين الجاهزين بدنيا وفنيا.

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