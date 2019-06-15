كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر Today.. موعد مباراة الارجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019 تغطية مباشرة Messi beIN SPOPTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه سكالوني، نظيره منتخب كولومبيا يوم الأحد 16 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وسوف تذاع المباراة بين منتخب الأرجنتين، ومنتخب كولومبيا في الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت قائمة منتخب الارجنتين كالتالي :-

فرانكو أرماني، أجوستين مارتشيسين، إستيبان أندرادا، نيكولاس أوتامندي، راميرو فونيس موري، ماركوس أكونيا، نيكولاس تاجليافيكو، جيرمان بيسيلا، رينزو سارافيا، ميلتون كاسكو، خوان فويث، أنخيل دي ماريا، روبيرتو بيريرا، جيوفاني لو تشيلسو، لياندرو باريديس، رودريجو دي بول، إيكسيكيل بالاسيوس، جويدو رودريجيز، ليونيل ميسي، سيرخيو أجويرو، باولو ديبالا، لاوتارو مارتينيز، ماتياس سواريز.

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وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب كولومبيا، ومنتخب الأرجنتين في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

بينما جاءت قائمة منتخب كولومبيا بالبطولة :-

دافيد أوسبينا، كاميلو فارجاس، ألفارو مونتيرو، دييجو نوفوا، ألداير كوينتانا، إيدر تشاوش، كريستيان زاباتا، سانتياجو أرياس، جيسون مورييو، فرانك فابرا، دافينسون سانشيز، ييري مينا، ستيفان ميدينا، هيليبيلتون بالاسيوس، ويليام تيسييو، كريستيان بورخا، فيليبي أجيلار، ديفير ماتشادو، جون لوكومي، خوان كوادرادو، خاميس رودريجيز، إدوين كاردونا، فيلمار باريوس، ماتيوس أوريبي، جيفرسون ليرما، جوستافو كوييار، جورمان كامبوزانو، راؤول لوايزا، فيكتور كانتييو، راداميل فالكاو، كارلوس باكا، لويس مورييل، يمي تشارا، روجر مارتينيز، دوفان زاباتا، سباستيان فيا، لويس دياز، أندريس إيبارجوين، رافائيل بوري، يايرو مورينو.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين، ضد منتخب كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي.