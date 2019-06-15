موعد مباراة البرازيل وبوليفيا اليوم السبت 15-6-2019 بث مباشر في كوبا أمريكا (تغطية مباشرة عبر beIN SPORTS MAX)

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يلتقي منتخب البرازيل، مع منافسه منتخب بوليفيا يوم السبت 16 يونيو في الساعة 2:30 صباحاً، في المباراة التي ستجمع بين المنتخبين في افتتاحية بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي تقام نسختها الحالية على أرض البرازيل.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين منتخب البرازيل، ومنتخب بوليفيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا عبر قناتي بين سبورتس الرياضية ماكس 3 و 4 HD.

وجاءت قائمة منتخب البرازيل للبطولة كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون بيكر، إيدرسون مورايس، كاسيو راموس

خط الدفاع : تياجو سيلفا، ميراندا، ​إيدير ميليتاو​، فيليبي لويس، داني ألفيش، ماركينيوس، أليكس ساندرو، فاجنر ليموس.

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خط الوسط : كاسيميرو، آرتور ميلو، فيليبي كوتينيو، ألان، فرناندينيو، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم : دافيد نيريس، جابرييل جيسوس، نيمار، إيفرتون سواريس، روبرتو فيرمينو، ريتشارليسون.

ويسعى منتخب بوليفيا لتحقيق المفاجأة في افتتاحية البطولة أمام منتخب البرازيل، وإفساد فرحة الجماهير في أولى لقاءات السيليساو بكوبا أمريكا 2019.

- قائمة منتخب بوليفيا :-

حراسة المرمى: كارلوس لامبي، روبين كوردانو، سايدت مصطفى، جورج أرايز، خافيير روخاس، مارفين بيخارانو، دييجو بيخارانو، لويس فيرناندو هاكين، أدريان جوسينو، ماريو كويلار، ساؤول توريس، روني مونتيرو، روبرتو فيرنانديز، خوسيه كراسكو، أليخاندرو شوماسيرو، راؤول كاسترو، إروين سافيدرا، ليونيل جوستينيانو، صامويل جاليندو، خوان ريبيرا، خوسيه لويس فارغاس، فرناندو ساوسيدو، راميرو فاكا، دانيال كماتشو، دييجو وايار، بول أرانو، مارسيلو مارتينز مورينو، جيلبرت ألفاريز، رودريجو راماللو، ليوناردو فاكا، هنري فاكا.