كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة البرازيل وبوليفيا بث مباشر اليوم 15-6-2019 في افتتاح بطولة كوبا امريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستكون جماهير كرة القدم العاشقة للمستديرة اللاتينية على موعد مع مباراة افتتاحية بطولة كوبا أمريكا 2019 والمقرر لها أن تقام على ملاعب البرازيل في الفترة من السبت 15 يونيو حتى الأحد 7 يوليو 2019 ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباريات البطولة بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي الذي يذيع الماتشات مجاناً ويوتيوب مناسب لجميع سرعات الانترنت.

ويستعد منتخب البرازيل لخوض المباراة الافتتاحية أمام بوليفيا يوم السبت 15 يونيو 2019 على ملعب مورومبي في تمام الساعة الـ2:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ3:30 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ4:30 بتوقيت دولة الإمارات وستشهد تلك المباراة نسبة مشاهدة عالية نظراً لأنها أولى المباريات كما تنتظر الجماهير رؤية الضرب الأولى للسامبا.

وتأمل جماهير منتخب البرازيل في أن يعوض اللاعبين هزائمهم الماضية والثقيلة ويؤدون البطولة بمستويات متميزة تؤهلهم للوصول للمباراة النهائية وحصد اللقب للمرة التاسعة في تاريخهم في ظل منافسة شرسة متوقعة من منخبي تشيلي والأرجنتيني بالتحديد نظراً لقوة عناصرهم.

وتضم المجموعة الأولى من كوبا أمريكا 2019 منتخبات؛ البرازيل وبوليفيا وبيرو وفنزويلا.

وتأتي قائمة منتخب البرازيل حسب اختيارات المدرب تيتي كالآتي:

حراسة لمرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاسيو (كورنثيانز).

خط الدفاع: داني ألفيش، تياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جرمان)، فاغنر (كورينثيانز)، أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ميراندا (إنتر ميلان الإيطالي)، إيدر ميليتو (بورتو البرتغالي).

خط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فرناندينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أرثور وفيليبي كوتينيو (برشلونة الإسباني)، آلان (نابولي الإيطالي).

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خط الهجوم: لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي)، ويليان (تشيلسي)، دافيد نيريش (أياكس أمستردام الهولندي)، ريتشارليسون (إيفرتون الإنجليزي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي الإنجليزي).

ويغيب عن القائمة النم نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الذي يعاني من الإصابة وغيابه عن الملاعب من فترة ودخوله في قضية الاغتصاب الشهيرة التي تم استدعاءه على خلفية ذلك منذ أيام، ويذكر أن منتخب البرازيل فاز باللقب 8 مرات سابقة آخرها كان عام 2007 وبوليفيا فازت بها مرة واحدة عام 1963.

قائمة منتخب بوليفيا لكوبا أمريكا:

حراسة المرمى: كارلوس لامبي، روبين كوردانو، سايدت مصطفى، جورج أرايز، خافيير روخاس.

خط الدفاع: مارفين بيخارانو، دييجو بيخارانو، لويس فيرناندو هاكين، أدريان جوسينو، ماريو كويلار، ساؤول توريس، روني مونتيرو، روبرتو فيرنانديز، خوسيه كراسكو.

خط الوسط: أليخاندرو شوماسيرو، راؤول كاسترو، إروين سافيدرا، ليونيل جوستينيانو، صامويل جاليندو، خوان ريبيرا، خوسيه لويس فارجاس، فرناندو ساوسيدو، راميرو فاكا، دانيال كماتشو، دييجو وايار، بول أرانو.

خط الهجوم: مارسيلو مارتينز مورينو، جيلبرت ألفاريز، رودريجو راماللو، ليوناردو فاكا، هنري فاكا.

وستكون مباراة البرازيل مع بوليفيا في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا مذاعة عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1 ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة السامبا الأولى في كوبا عبر موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر مجاناً بدون تقطيع، يلا شوت مشاهدة مباراة البرازيل اليوم بث مباشر، كورة لايف مشاهدة مباراة البرازيل في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2019، رابط مباراة البرازيل اليوم ضد بوليفيا والتي تقام فجر السبت في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الآن يوتيوب رابط بث مباشر مباراة البرازيل بدون تقطيع أو توقف نهائيًا.