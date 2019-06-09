مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا مباشر Portugal vs Holland Nations League final

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مشاهدة البث المباشر لمباراة البرتغال وهولندا اليوم، حيث يلتقي المنتخب البرتغالي بنظيره الهولندي مساء اليوم الأحد 9 يونيو في نهائي دوري الأمم الأوروبية، والتي ستقام على ملعب “أوفنسكو انريكيس” ويسعى المنتخبين إلى تحقيق الفوز وحصد أول لقب في النسخة الأولى من كأس دوري امم اوروبا 2019.

مشاهدة مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر يخوض المنتخب البرتغالي نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد هولندا وهو قادماً من فوزه الأخيرة في نصف النهائي على حساب منتخب سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل رونالدو “هاتريك” ليواصل تألقه مع منتخب بلاده خلال اللقاء، الذي أقيم بينهما على ملعب الدراجاو، ووصل على إثرها إلى نهائي المسابقة التي ستجمعه مواجهة قوية مع المنتخب الهولندي، واحتلت البرتغال صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من تعادلين وفوزين على إيطاليا وبولندا ضمن مشوارها في بطولة دوري الأمم.

هولندا ضد البرتغال | سيتم تحديث البث المباشر قبل المباراة بقليل

بينما يدخل منتخب الطواحين مباراة هولندا والبرتعال مباشر اليوم بعد انتصاره الصعب على منتخب إنجلترا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين على ملعب أفونسو أنريكي، وتأهل الطواحين الحمر بعد أن قدموا أداءاً جيداً في مسابقة دوري أمم اوروبا، على الرغم من وقوعها في مجموعة صعبة برفقة اسبانيا والمانيا، لكنها تغلبت عليهم، وتصدرت المجموعة برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، ويسعى زملاء فان دايك ودي ليخت إلى تحقيق الفوز والتتويج باللقب الأوروبي.

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من المقرر أن يخوض المدرب البرتغالي سانتوس بنفس التشكيلة التي بدأ بها ضد سويسرا يوم الأربعاء الماضي، لذلك من المتوقع أن يدفع باللاعب فيليكس برناردو سيلفا في خط الهجوم إلى جانب رونالدو، وفرنانديز في خط الوسط ووليام كارفاليو ورون نيفيز، كما سيغيب عن مباراة البرتغال ضد هولندا اليوم المدافع كليبر بيبي بسبب الإصابة، وسيتم الدفع بـ جوزيه فونتي بدلاً منه، وسيكون على مقاعد البدلاء جونكالو جيديس وجواو موتينيو.

تشكيلة هولندا المتوقعة (4-3-3): سيلسن دومفريز ، فان دييك ، دي ليجت ، أعمى ؛ فان دي بيك ، دي يونغ ، دي رون ؛ بيرجوين ، ديباي ، بابل.

تشكيلة البرتغال المتوقعة (4-2-2-2): باتريسيو ؛ سيميدو ، فونتي ، دياس ، غويريرو ؛ دانيلو ، كارفالهو ؛ برناردو ، فرنانديز ؛ فيليكس ، رونا

تنطلق مباراة البرتغال وهولندا بث مباشر اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، وسيتم نقل لقاء البرتغال ضد هولندا عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري للمباراة النهائية من دوري الامم الاوروبي بالتحديد عبر بي ان سبورت HD1 بصوت المعلق عصام الشوالي، كما يمكنكم متابعة اللقاء الكروي المثير بين البرتغال وهولندا عبر يلا شوت وكورة لايف التي تقدم خدمة البث المباشر للنهائي دوري الأم